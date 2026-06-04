«ЭкоНива» рассмотрит возможность строительства молочных комплексов в Хабаровском крае

Сейчас молоко и молочную продукцию в регионе в основном производят небольшие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства М. Стулов / Ведомости

ГК «ЭкоНива» заинтересована в развитии сотрудничества с Хабаровским краем. Группа изучает возможности для работы в новом для себя регионе и возможности для строительства там животноводческих комплексов. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) компания заключила соглашение о намерениях с правительством края. Потенциальный инвестпроект позволит увеличить поголовье дойных коров в регионе минимум на 6 тыс. животных.



По словам губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, сейчас молоко и молочную продукцию в регионе в основном производят небольшие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. Потребность края в молоке закрыта только на 10%. «Создание у нас в крае нового крупного комплекса позволит увеличить производство молока, разнообразить ассортимент, создать рабочие места. Интерес к Хабаровскому краю со стороны таких холдингов, как "ЭкоНива", для нас очень значим», — отметил он.



Соглашение о сотрудничестве с Хабаровским краем — важный шаг в развитии компании, который открывает возможность выхода на рынок Дальнего Востока, а в долгосрочной перспективе обеспечит преимущество в работе на китайском рынке, где потребление молока растет высокими темпами, сказал президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр. «В свою очередь региону партнерство позволит существенно нарастить собственное производство сырого молока, а значит, население будет обеспечено натуральной молочной продукцией, произведенной непосредственно в крае», — подчеркнул он.



По данным Росстата, на конец 2025 года во всех хозяйствах Хабаровского края было 10,8 тыс. голов КРС, включая 4,7 тыс. коров. При этом по сравнению с 2024-м поголовье сократилось на 6,9% и 10,8% соответственно. Объем производства молока составил около 21,2 тыс. т против 22 тыс. т годом ранее.



Также «ЭкоНива» рассматривает возможности для расширения присутствия и строительства нового животноводческого комплекса в Ленинградской области, где работает с 2019 года. На ПМЭФ компания подписала соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с губернатором региона Александром Дрозденко. Одним из важных условий для реализации инвестиционного проекта является создание мощностей для переработки всего объема производимого молока на территории области. Группа намерена создать на базе имеющихся предприятий молочный кластер, который позволит обеспечить натуральной и качественной молочной продукцией регионы Северо-Западного федерального округа, рассказал Штефан Дюрр. «За этим проектом стоят не только миллиарды рублей реальных инвестиций, это укрепление технологического потенциала нашей молочной отрасли. Мы вместе формируем продовольственный каркас всего Северо-Запада. Наша область должна стать не просто самодостаточной, а точкой роста для соседей, поставляя им качественное сырое молоко и продукты переработки», — уверенАлександр Дрозденко.



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