Ограничения на экспорт риса будут сняты

Ранее Россия поставляла на экспорт 140-160 тысяч тонн риса в год flickr.com

На заседании профильной подкомиссии правительства было принято решение отменить тарифную квоту на экспорт риса-сырца. После принятия соответствующего постановления вывоз не будет ограничиваться, а экспорт рисовой крупы и других видов переработанной продукции уже сейчас не ограничен мерами государственного регулирования, сообщил Национальный рисовый союз (НРС).



В 2022 году после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае экспорт риса из России был фактически остановлен. Тогда эта мера выглядела оправданной: стране необходимо было сохранить стабильность внутреннего рынка и обеспечить собственные потребности, напоминает НРС. Запрет неоднократно продлевался, отрасль почти четыре года жила без полноценного доступа к внешним рынкам. С этого года был разрешен вывоз риса-крупы и сырца в рамках тарифной квоты в 200 тыс. т.



Однако за время действия ограничений российские экспортеры потеряли значительную часть зарубежных контрагентов, отмечает Союз. «Пока российский рис отсутствовал на мировом рынке, импортеры нашли альтернативных поставщиков, перестроили логистику и, что еще важнее, изменили структуру спроса, — говорится в его сообщении. — Если раньше многие рынки закупали преимущественно среднезерный рис российского производства, то сегодня все больший спрос приходится на длиннозерные и крупнозерные сорта». Чтобы вернуться на эти рынки, потребуется не только восстановление деловых связей, но и серьезная перестройка селекционной и производственной политики, подчеркивают в объединении.



При этом экспортеры риса не могут воспользоваться господдержкой — компенсацией части транспортных расходов на поставки — поскольку в перечне кодов продукции, по которым она предоставляется, нет товарной позиции ТН ВЭД 1006 «Рис», а также позиции рисовой крупы. Рис не был включен в список, поскольку при подготовке документа о субсидировании его экспорт был под запретом. НРС уже обращался в Минсельхоз с предложением внести необходимые изменения, однако получил отказ, мотивированный отсутствием дополнительного финансирования.



Экспорт для отрасли — необходимый элемент экономического баланса, подчеркивает Союз. До введения ограничений Россия ежегодно производила около 1,2 млн т риса-сырца. За рубеж поставлялось около 140-160 тыс. т в год. Это позволяло поддерживать баланс между производством и потреблением, обеспечивать стабильные цены и сохранять рентабельность, достаточную для модернизации производства и дальнейшего развития отрасли. После закрытия экспорта импорт отдельных видов риса продолжился, в результате на внутреннем рынке сформировался избыточный объем, который давит на цены. По оценкам НРС, именно накопившийся профицит стал одной из ключевых причин резкого снижения стоимости риса-сырца в последние годы. В этих условиях экспорт становится механизмом стабилизации рынка, акцентируют в Союзе.



Сегодня перед отраслью стоит вопрос — насколько быстро российские производители смогут вернуть утраченные позиции на мировом рынке. Для этого необходим комплексный подход, уверены в НРС: развитие селекции, ориентированной на требования зарубежных покупателей и своевременная корректировка действующих мер господдержки. Только сочетание этих решений позволит восстановить экспортный потенциал российского рисоводства и обеспечить устойчивое развитие отрасли, считают в Союзе.



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