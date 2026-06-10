Сев риса в Краснодарском крае задержался из-за погоды

Низкая цена реализации риса при одновременном росте затрат на его выращивание существенно влияет на снижение доходности рисовой отрасли Pixabay

По состоянию на 8 июня в Краснодарском крае рис был посеян на площади 88,8 тыс. га, залито оросительной водой 88,5 тыс. га посевов или 91% от плана, всходы получены на 86 тыс. га, сообщил Национальный рисовый союз (НРС). План сева риса в Краснодарском крае составляет 97,2 тыс. га, что на 16% ниже показателя прошлого года, когда он занимал 115,7 тыс. га. Ранее сообщалось, что сев риса в регионе начался позже стандартных сроков. Причина — крайне неблагоприятные погодные условия: сначала низкие почвенные температуры, а затем затяжные осадки.



Сейчас в Краснодарском водохранилище из-за аномально больших притоков воды в мае уже накоплено чуть более 2,4 млрд куб. м водных ресурсов, что гарантированно обеспечит необходимый объем подачи воды на орошение рисовых систем в первую половину вегетационного периода (май — июнь). Водообеспеченность посевов риса во вторую половину вегетации (июль — август) во многом будет зависеть от рационального водопотребления накопленных ресурсов оросительной воды, а также от гидрометеорологической обстановки в бассейне реки Кубань и приточности в Краснодарское водохранилище в летний период, отметили в НРС.



Май и первая декада июня в Краснодарском крае выдались аномально дождливыми, и, по прогнозам синоптиков, регион снова ждут затяжные осадки. Однако обильные дожди не представляют опасности для рисовых систем региона, более того, они позволяют аграриям сэкономить водные ресурсы и время, рассказал «Агроинвестору» главный инженер проектов отдела водохозяйственного проектирования «Кубаньводпроект» Константин Куликов. Благодаря дождям на участках, которые готовились к посеву риса, уже произошла естественная влагозарядка почвы. Обычно при подаче воды на сухой чек значительная ее часть уходит на впитывание, но когда земля напитана влагой, поля заливаются и достигают нужного уровня значительно быстрее, пояснил он.



Рис выращивается при постоянном затоплении — это необходимо, в первую очередь, для естественной борьбы с сорной растительностью, в частности, с просянкой, которую на этапе всходов визуально не отличить от самого риса, отметил Куликов. «В чеках поддерживается строго расчетный слой воды: в этих условиях сорняк погибает, а рис продолжает стабильно развиваться. Поэтому для рисоводов дожди — это, скорее, благоприятный фактор, — говорит он. — Что касается угрозы неконтролируемого переполнения чеков, то она исключена. Вся инженерная рисовая система спроектирована так, чтобы регулировать и подачу, и отвод воды. Излишки оперативно отводятся через сбросную сеть».



«Однако важно учитывать специфику севооборота. Рисовые системы занимают большие площади и разделены на обособленные карты, которые наполняются водой из разных каналов. Поэтому по соседству с залитыми чеками находятся участки, временно выведенные из рисового севооборота и засеянные суходольными культурами, — обращает внимание Куликов. — Именно для этих полей затяжные дожди создают повышенную нагрузку. В то время как рису осадки идут на пользу, гидротехникам на местах сейчас приходится отводить воду с чеков, занятых суходольными культурами».



Между тем, по состоянию на начало июня средняя цена продажи риса-сырца составила всего 17,2 руб./кг, крупы — 31,8 руб./кг, тогда как в мае прошлого года цены были на уровне 26,8 руб./кг и 46,4 руб./кг соответственно, сравнил НРС. Такая низкая цена реализации риса при одновременном росте затрат на его выращивание существенно влияет на снижение доходности рисовой отрасли и на рентабельность производства. При этом цена риса на полках торговых сетей остается практически неизменной, подчеркивает союз. Низкая цена в совокупности с рекордным урожаем риса в прошлом году, а также закрытый в течение трех лет экспорт риса-сырца привели к тому, что по состоянию на 1 июня остатки зерна риса в хозяйствах и перерабатывающих предприятиях Краснодарского края достигли 420,6 тыс. т — на 119,2 тыс. т или на 39,5% больше, чем годом ранее, сравнил НРС. «Этот значительный объем остатков риса будет и в дальнейшем оказывать негативное давление на цену реализации риса до нового урожая риса текущего года», — предупредил союз. Переходящие остатки риса к началу нового сезона (1 сентября) составят 250-300 тыс. т против 194,2 тыс. т на начало текущего сезона, что создаст определенные сложности с принятием на хранение и переработку нового урожая.



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