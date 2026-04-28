разделы

реклама

журналы

Рисоводы уменьшают площади сева

Экономика производства риса такова, что наращивать его производство нет смысла

| Агроинвестор |

Большие переходящие остатки риса негативно влияют на рынок
Краснодарский край приступил к севу риса, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. В этом году под культуру отвели около 100 тыс. га. Запасов воды в Краснодарском водохранилище достаточно, хозяйства полностью обеспечены семенами, удобрениями, техникой и топливом. «В прошлом году, несмотря на засуху, мы собрали свыше 850 тыс. т зерна. В этом сезоне, при благоприятных условиях, рассчитываем на достойный урожай», — отметил он. В 2025 году агрокультура в регионе занимала около 117 тыс. га.

По среднемноголетним данным, оптимальными сроками сева риса в Краснодарском крае является период с 25 апреля по 15 мая, напоминает ведущий специалист-аналитик Национального рисового союза (НРС) Валерий Ладатко. «Но фактически к севу обычно приступают с учетом реально складывающихся температур почвы — на глубине 5 см она должны быть 12-14 градусов выше нуля», — рассказал он «». В этом году в Краснодарском крае в апреле было достаточно холодно, поэтому раннего сева, как в прошлые годы, когда рисоводы выходили на поля 18-20 апреля, не было. Массово аграрии выйдут на поля после 1 мая, если не будет дождей: когда почва перенасыщена влагой, невозможно даже подготовить ее к посеву, добавляет Ладатко. «То есть сроки сева будут сдвинуты вправо в этом году, однако это не критично. Ранние посевы всегда отстают по вегетации, если попадают под холода. Те же, которые выполнены на 7-10 дней позже, но в оптимальные погодные условия, в итоге опережают их в развитии», — отмечает он.

В целом, по информации НРС, во всех крупных рисосеющих регионах России — Краснодарском крае, Дагестане, Ростовской области, Адыгее — рисоводы собираются сокращать посевы. «И это понятно. Экономика производства риса такова, что наращивать его производство нет смысла, — подчеркивает Ладатко. — На 1 апреля остатки зерна риса и крупы (в пересчете на сырец) по хозяйствам и перерабатывающим предприятиям Краснодарского края составили более 580 тыс. т, что почти на 50% больше аналогичного показателя на начало апреля годом ранее». 

Наводнение, с которым столкнулся Дагестан, по информации специалистов Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, практически не затронуло рисосеющие районы и не оказало влияния на планы сева риса в регионе.


Значительный объем остатков риса будет и в дальнейшем оказывать негативное влияние на цену реализации риса, которая сейчас составляет 18,9 тыс. руб./т на рис-сырец и 34 тыс. руб./т на рис-крупу, а годом ранее находилась на уровне 28,4 тыс. руб./т и 48,9 тыс. руб./т соответственно. При существующих темпах переработки риса к 1 сентября объем его переходящих остатков в крае составит 300-350 тыс. т, что создаст определенные сложности с принятием на хранение и переработку нового урожая. При этом качество зерна при долгосрочном хранении существенно ухудшается по всем показателям, особенно в неприспособленных складах, подчеркнул Ладатко.

Установленная правительством квота на экспорт нешелушеного риса в объеме 200 тыс. т, направленная на стабилизацию рисового рынка в стране, не приведет к существенному изменению ситуации так как сейчас мировые цены на рис ниже внутрироссийских, сообщает НРС. В ходе традиционного предпосевного совещания, посвященного подготовке к севу риса, председатель совета НРС Игорь Лобач в качестве управляемого инструмента стабилизации рынка предложил сокращение посевных площадей риса на 25-30 тыс. га и отметил необходимость восстановления экспортных поставок, включая адаптацию к требованиям зарубежных покупателей.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

