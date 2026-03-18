Более 3 млн га неиспользуемых сельхозземель ввели в оборот в России за четыре года

При реализации программы есть определенные сложности из-за низкой активности муниципальных властей

В рамках реализации госпрограммы «Земля» (по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса) с 2022 по 2025 год в оборот было введено 3,3 млн га неиспользуемых территорий. «В 2025 году был достигнут показатель в 3,3 млн га с начала реализации программы (с 2022 года), плановое значение было 3,08 млн га», — сообщил замминистра сельского хозяйства Максим Боровой на заседании подкомитета по финансовому контролю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам (цитата по «Интерфаксу»). Площадь земли, сохраненной в севообороте за счет мелиоративных мероприятий, составила 4,9 млн га при плановом значении в 4,7 млн га планового значения.



В ходе своего доклада Боровой отметил, что в рамках реализации программы «есть определенные шероховатости с межеванием и кадастрированием, что связано с низкой активностью муниципальных образований». Но в последнее время «эта работа встала на новые рельсы», информсистемы помогают видеть все неиспользуемые земли, в регионах формируются планы по их возврату в севооборот.



Также замминистра сообщил, что по итогам 2025 года общая площадь орошаемых земель составила 1,2 млн га. «Мы поставили задачу увеличить ее до 1,8 млн га», — добавил он. При этом Боровой напомнил, что развитие мелиоративного комплекса сопровождается мерами господдержки. В частности, возмещается до 50% затрат на гидромелиорацию, гидротехнические мероприятия. Для фитомелиорации и лесомелиоративных мероприятий уровень возмещения повышен до 90%, отметил он. Говоря о реконструкции Федоровского гидроузла, от работы которого зависит рисоводство Кубани (основной регион по выращиванию риса в России), Боровой подтвердил ранее озвученный план по вводу этого объекта в эксплуатацию в 2027 году.



Управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова отмечает, что проблема вовлечения неиспользуемых сельхозземель носит региональный характер. В частности, для Центрального Черноземья она неактуальна из-за высокого спроса на земли. «Чем дальше регион от центра, тем ниже интерес. При этом даже в относительно близкой к Москве Ярославской области активность сравнительно низкая: значительную часть территории занимают лесные массивы, а их оперативное вовлечение в оборот требует существенных финансовых вложений, что сдерживает аграриев», — пояснила Романова. По ее словам, действующие нормативы обязывают вводить земли в оборот в течение двух лет после получения разрешений, однако на практике этот срок часто оказывается недостаточным. Профессиональное сообщество, как отмечает эксперт, неоднократно предлагало увеличить его до, например, пяти лет. «По оценкам некоторых специалистов, иногда для этого нужно и 10 лет», — говорит Романова.



Она также добавляет, что со стороны государства есть поддержка, направленная на вовлечение земель, но она далеко не всегда сопоставима с расходами сельхозпроизводителей на введение их в оборот. Особенно это касается небольших хозяйств, которые не готовы брать на себя дополнительные риски вне ключевых сельскохозяйственных регионов. В более инвестиционно привлекательных субъектах, по ее словам, сохраняются другие проблемы. В частности, сельхозпроизводители, которые несут расходы на подготовку документации, постановку на кадастровый учет и др., сталкиваются с не всегда обоснованными отказами в предоставлении прав аренды без торгов. Или же в рамках торгов стоимость приобретения права на аренду может не соответствовать реальным вложениям, заключила адвокат.



