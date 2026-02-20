«Русагро» расширила земельный банк в Тамбовской области

«Русагро» инвестирует 1,4 млрд рублей в свиноводческое направление предприятия сельхозпортал.рф

«Русагро» расширила свой земельный банк в Тамбовской области: группа стала владельцем 51% уставного капитала компании «Центральное», в состав которой входят земли сельхозназначения общей площадью 5,2 тыс. га. В результате сделки «Русагро» увеличит площадь обрабатываемой пашни в Никифоровском районе Тамбовской области на 4,3 тыс. га. «Расположение земель вблизи Никифоровского сахарного завода и их пригодность для свекловичного севооборота позволят обеспечить производство дополнительным объемом собственной сахарной свеклы, укрепив сырьевую безопасность предприятия», — говорится в сообщении на сайте «Русагро».



Среди других активов «Центрального» — новый комбикормовый завод и свиноводческий комплекс, который «Русагро» планирует модернизировать, расширить и заселить племенным поголовьем. Инвестиции в проект составят около 1,4 млрд руб. Его реализация будет способствовать увеличению производственных показателей мясного бизнеса компании.



«Русагро» занимает второе место в рейтинге крупнейших производителей свинины по итогам 2025 года с объемом 570 тыс. т в живом весе (593,3 тыс. т в 2024-м). Производственные мощности бизнеса расположены в Тамбовской и Белгородской областях, а также в Приморском крае. Согласно сайту компании, в Тамбовской области она управляет десятью свинокомплексами, комбикормовым заводом, тремя плменными фермами, убойным и мясоперерабатывающим предприятием.



Сделка по вхождению «Русагро» в капитал «Центральное» выглядит стратегически оправданной с точки зрения развития свиноводческого направления, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. «Для вертикально интегрированной модели “Русагро” это усиление всей цепочки создания стоимости: собственная кормовая база снижает зависимость от рыночной волатильности цен на зерно и комбикорма, а модернизация комплекса позволяет нарастить объемы производства свинины без строительства объекта с нуля, что сокращает сроки выхода на проектную мощность», — объясняет Кабаков. По его мнению, сделка логично вписывается в стратегию масштабирования мясного бизнеса группы, который в последние годы демонстрировал опережающую динамику, в том числе за счет консолидации активов в Центральной России. Географическое расположение площадки упрощает логистику и усиливает синергию с уже существующими мощностями.



«В то же время риски остаются. Проект капиталоемкий, а его эффективность будет зависеть от темпов модернизации, биологической безопасности, ценовой конъюнктуры на рынке свинины и кормов, а также уровня конкуренции со стороны крупнейших игроков, прежде всего “Мираторга”», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору». Дополнительным фактором неопределенности остаются колебания экспортного спроса и изменения в системе господдержки АПК. В целом сделка выглядит как логичное укрепление позиций «Русагро» в свиноводстве, однако ее финансовый эффект будет напрямую зависеть от дисциплины исполнения и рыночной среды в ближайшие годы, заключил эксперт.



Ранее «Агроинвестор» писал, что прошлый год стал переломным для свиноводческой отрасли в части темпов прироста производства — планово он должен был снизиться до плюс 1-2% с 5-10% в предыдущие годы, однако в первой половине 2025-го было снижение производства из-за разрушения предприятий вблизи зоны проведения СВО, и у отрасли была задача хотя бы не допустить снижения выпуска. Это удалось — производство увеличилось на 0,2%. В 2025 году, благодаря тому, что не было прироста производства и, соответственно, дополнительного предложения, а внутренний спрос остановился, среднегодовые оптовые цены на свинину увеличились примерно на 10%. Дополнительно рынок поддержал экспорт. В итоге свиноводческие предприятия в 2025 году работали в пределах себестоимости, говорил руководитель Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев.



Также в ходе конференции «Свиноводство-2025» он отмечал, что за последние десять лет цены на свинину повышались значительно меньше, чем на другие виды мяса. «Исходя из этого, она становилась все более доступной для потребителей, поэтому темпы роста ее потребления за последние десять лет в два раза опережали темпы увеличения общего потребления мяса», — сравнивал эксперт. По его словам, сейчас ежегодное среднедушевое потребление свинины в России составляет 31,3 кг. «Теперь встает вопрос, можем ли мы увеличить этот показатель до 34-35 кг», — рассуждал Ковалев. Он добавил, что в ряде стран, в числе которых Австрия, Германия, Польша, Чехия, Словакия, Беларусь подушевое потребления свинины в год составляет 40-50 кг. Это, считает эксперт, указывает на то, что потенциально, Россия к 2030 году может выйти на планируемые показатели, но для этого нужно менять позиционирование этого вида мяса.



