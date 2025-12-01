«Синара» построит молочную ферму в Свердловской области

Сейчас реализация крупных инвестиционных проектов достаточно проблематична из-за стоимости кредитов Freepik.com

Группа «Синара» построит молочно-товарную ферму в Ирбите Свердловской области. Комплекс будет создан в три этапа до конца 2029 года и рассчитан на 3,6 тыс. фуражных коров. Он станет одним из главных поставщиков сырья для «Ирбитского молочного завода». Для полной автономности на территории комплекса будет создана вся необходимая инфраструктура, сообщается на сайте правительства Свердловской области.



По словам гендиректора «Синары» Виктора Леша, у компании успешный двадцатилетний опыт управления в сфере сельскохозяйственного производства, и она готова применять компетенции для создания новой площадки для выпуска молочного сырья в Свердловской области. «Новая ферма будет оснащена самым современным оборудованием, которое позволит соответствовать высоким стандартам содержания животных и производства качественной продукции», — отметил Леш (цитата по сайту правительства региона).



В 2023 году сообщалось, что Министерство по управлению госимуществом Свердловской области продало на торгах более 136,2 тыс. бездокументарных обыкновенных акций «Ирбитского молочного завода» (49% уставного капитала предприятия), их победителем стала компания «Смартпроект», связанная с «Синарой». Цена сделки составила 1,175 млрд руб., превысив начальную стоимость на 5,8 млн руб. В январе 2025 года правительство Свердловской области продало 25% акций АО «Ирбитский молочный завод» за 683,8 млн руб. Единственным участником и победителем торгов также стал «Смартпроект».



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов говорит, что строительство «Синарой» крупного молочного комплекса под Ирбитом довольно своевременный проект и соответствуют ключевому тренду отрасли — созданию крупных высокотехнологичных производств, способных гарантировать стабильные объемы качественного сырья. «Вертикальная интеграция будет способствовать повышению рентабельности и конкурентоспособности и позволит хеджировать риски компании с учетом текущей волатильности цен на сырье», — прокомментировал он «Агроинвестору». По мнению Белова, главным вызовом сегодня остается высокая стоимость денег, однако постепенное снижение ключевой ставки и сохранение инструментов государственной поддержки отрасли будут снижать эти риски.



Группа «Синара» — многоотраслевой холдинг со штаб-квартирой в Екатеринбурге. Основные направления деятельности — машиностроение, девелопмент. Также компания предоставляет банковские услуги, реализует «под ключ» комплексные и инфраструктурные проекты, владеет агрохозяйством «Каменское» (Свердловская область). Оно занимается мясным и молочным животноводством, растениеводством на площади более 16,5 тыс. га. На них в том числе расположены четыре молочно-товарные фермы с поголовьем 7,5 тыс. голов КРС, в том числе 3,3 тыс. дойных коров. С 2011 года хозяйство имеет статус племзавода. По объему производства молока предприятие занимает третье место в Свердловской области и 36-е в России.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что в этом году число инвестпроектов в отрасли сократилось на 35,6% — с 253 до 163, подсчитывали аналитики Россельхозбанка. Белов тогда говорил о снижении объема вводимых мощностей в сфере молочного животноводства и сокращении количества объектов. При текущей стоимости кредитных средств, даже с учетом господдержки, реализация крупных инвестиционных проектов достаточно проблематична, подчеркивал управляющий партнер Streda Consulting Алексей Груздев. «Поэтому заявленных потенциальных проектов достаточно много, но велика вероятность, что их реализация будет переноситься на более поздние сроки в ожидании комфортных условий финансирования», — считает он.



