«Август-Агро» почти вдвое увеличит производство молока

Комплекс рассчитан на единовременное содержание 3,7 тысячи коров «Август-Агро»

Молочно-товарный комплекс «Ульянково» (входит в «Август-Агро») в Кайбицком районе Татарстана находится на финальном этапе юридической регистрации и к концу года будет введен в эксплуатацию. Об этом рассказал гендиректор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов в ходе пресс-тура, приуроченного к 35-летию фирмы «Август». Комплекс рассчитан на единовременное содержание 3,7 тыс. коров, он станет четвертым и крупнейшим в составе агрохолдинга. Инвестиции в проект составили 5 млрд руб.



В первом квартале 2026 года численность фуражных коров на комплексах «Август-Агро» должна достигнуть 8,3 тыс. голов, все поголовье — 12,5 тыс. животных. Плановый объем производства молока — 280 т в сутки, или 90-95 тыс. т в год. Такой показатель позволит компании выйти на второе-третье место по валовому надою молока в Татарстане, отметил Галяутдинов.



Новое предприятие станет крупнейшим в Приволжье с беспривязным содержанием КРС с размещением животных под одной крышей. Все фермы «Август-Агро» - это высокотехнологичные комплексы, построенные по технологии big-box с системой цифрового управления стадом и кросс-вентиляцией (система принудительной вентиляции — шторы плюс вентиляторы). Автоматизированная система позволяет контролировать состояние каждой коровы, вести мониторинг активности и продуктивности, а также своевременно проводить необходимые ветеринарные процедуры.



Сейчас на всех комплексах «Август-Агро» используют сексированное семя, также в перспективе компания рассматривает возможность внедрения геномной селекции. На комплексе «Ульянково» не предполагается выращивать молодняк, предприятие будет продавать телят вскоре после рождения, уточнил руководитель компании. «Мы подсчитали, что пока интереснее покупать нетелей, чем выращивать своих, — пояснил он. — Тем более два наших хозяйства имеют статус племенных репродукторов, и там есть лишние нетели, которых, по сути, мы будем продавать сами себе».



«Август-Агро» - изначально растениеводческий проект фирмы «Август» - лидера российского рынка средств защиты растений, который берет начало в 2001 году в Чувашии (хозяйство «Санары» использовалось как демонстрационная площадка для выпускаемых препаратов). В производственных масштабах агропроект стал развиваться с 2017-го. Сейчас под контролем агрохолдинга в сумме около 260 тыс. га пашни преимущественно в Татарстане, также есть хозяйства в Казахстане (14 тыс. га), Краснодарском крае (4,5 тыс. га) и Чувашии (1,5 тыс. га). Первый проект в молочном животноводстве компания запустила в 2021 году, им стала первая очередь МТК «Уразметьево» (проект занят первое место в номинации «Запуск года» отраслевой премии «Агроинвестор года — 2021»).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

