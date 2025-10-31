Правительство выделит АПК дополнительно свыше 34 млрд рублей

разделы

Правительство выделит дополнительно свыше 34 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов в АПК. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. «Глава государства говорил о необходимости повысить эффективность отрасли, сделать ее еще более технологичной, — напомнил он. — Одним из важнейших инструментов для выполнения такой задачи является льготное кредитование сельхозпроизводителей. Благодаря которому они могут брать займы как на короткий срок, в том числе для проведения сезонных полевых работ, так и на более долгие периоды — для больших инвестиционных проектов».

Выделенные средства позволят просубсидировать не менее 39 тыс. кредитов, которые направляли на производство и переработку сельхозпродукции, на выпуск лекарств для ветеринарного применения, ферментов, кормовых, пищевых добавок, перечислил Мишустин. «Рассчитываем, что эти решения помогут аграриям успешно продолжить работу, обеспечивая продовольственную безопасность страны и широкий выбор полезных и вкусных продуктов для наших граждан», — добавил он.

Согласно плану льготного кредитования на 2025 год от 29 сентября, объем субсидий на ранее взятые и планируемые к выдаче льготные краткосрочные кредиты составлял 54,36 млрд руб., инвестиционные — 98,6 млрд руб.  По данным Минсельхоза на 28 октября, остаток субсидий на льготные кредиты был на уровне 4,3 млрд руб. В том числе для малых хозяйств — 1 млрд руб., на кредиты в растениеводстве — 1,96 млрд руб., в животноводстве — 404,3 млн руб., в молочном скотоводстве — 486,8 млн руб., в мясном скотоводстве — 15,6 млн руб., на переработку продукции растениеводства и животноводства — 461,2 млн руб.  

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее в Совете Федерации сказала, что долговая нагрузка в АПК комфортная. «По нашей оценке, мы больших рисков в АПК не видим. Свыше половины всех кредитов предприятиям АПК выдано в рамках льготных программ. Ставки по этим кредитам в два-три раза ниже рыночных, которые сейчас высоки, — цитировал ее ТАСС. — Сейчас объем кредитов, который имеют предприятия сельского хозяйства, превышает 5,4 трлн руб. Это большой накопленный ресурс для финансирования компаний. Предприятия АПК очень дисциплинированны, хорошо обслуживают кредиты, и доля проблемных кредитов небольшая — 2,4%. Поэтому банки охотно их кредитуют».

