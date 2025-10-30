Рыбная отрасль сильно закредитована

Наблюдается отставание от первоначальных графиков по строительству рыболовного флота Pixabay

За январь-июнь 2025 года рентабельность рыбодобывающих предприятий составила около 33%, рассказал в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства глава Росрыболовства Илья Шестаков. Однако отрасль по-прежнему существенно закредитована, по данным Минсельхоза, долговая нагрузка превышает 260 млрд руб. «Основные кредиты — это, конечно же, инвестиции компаний в строительство заводов и судов в рамках программы инвестиционных квот, — пояснил Шестаков. — С учетом текущей банковской ставки финансовое положение таких компаний достаточно уязвимое. В этой связи полагаем, что надо очень аккуратно подходить к вопросам дополнительной финансовой нагрузки на отрасль».



Механизм инвестиционных квот действует с 2017 года. Он предусматривает выделение квот на вылов рыбы в обмен на обязательства по инвестициям, в том числе в модернизацию или строительство флотов, включая траулеры нового поколения, которые могут по безотходной технологии перерабатывать улов прямо на борту, развитие береговой инфраструктуры. По словам Шестакова, наблюдается отставание от первоначальных графиков по строительству рыболовного флота. Завершено строительство 48 судов, из них 25 рыбопромысловых и 23 краболовных, также построено 30 рыбоперерабатывающих заводов. В 2026 году планируется достроить 24 судна: 13 рыбодобывающих и 11 краболовных. Также строится два научно-исследовательских судна, одно судно для Байкала будет сдано уже в этом году, рассказал он. «Во многом повысить объем производства удалось за счет реализации программы инвестиционных квот», — подчеркнул Шестаков.



С 2018 года ежегодный вылов водных биоресурсов составляет около 5 млн т, в этом году объем прогнозируется на уровне 4,7 млн т, оценил Шестаков. По его словам, для насыщения внутреннего рынка качественной продукцией, а также повышения экономической эффективности отрасли ведется работа по переходу от сырьевой модели к модели с высокой добавленной стоимостью. «Доля рыбной продукции с высокой степенью переработки в общем объеме произведенной продукции увеличилась с 15% в 2017 году до 34% по итогам 2024 года. Производство мороженого рыбного филе увеличилось в 1,6 раза, рыбного фарша — в 3,5 раза, производство рыбной муки выросло в 1,8 раза», — привел данные глава Росрыболовства.



Для стимулирования внутреннего спроса была создана автономная некоммерческая организация «Агентство по продвижению рыбной продукции», которая совместно с отраслевым бизнес-сообществом и торговыми сетями реализует мероприятия дорожной карты по увеличению потребления рыбной продукции. Пока уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной Минздравом, обратил внимание Владимир Путин, отметив, что в тех странах, где этот уровень достаточно высокий, увеличивается продолжительность жизни.



