Банк России вновь снизил ключевую ставку

С июня она уменьшилась на 4,5%

В базовом сценарии на 2026 год средняя ключевая ставка составляет 13-15%
В базовом сценарии на 2026 год средняя ключевая ставка составляет 13-15%

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16,5% годовых. «Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — говорится в официальном заявлении регулятора. 

В нем также уточняется, что Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13-15% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

12 сентября совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 100 б.п., до 17% годовых с 18%. На предыдущем заседании, 25 июля, она также была снижена — с 20% до 18%. Перед этим, 6 июня, совет директоров впервые более чем за два с половиной года принял решение о снижении ставки (на 100 б.п., с 21% годовых). До этого последний раз ставка снижалась в сентябре 2022 года — с 8% годовых до 7,5% годовых.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «» Ольга Беленькая говорит, что аналитики предполагали возможность как сохранения ключевой ставки без изменения (17%), так и ее снижение до 16,5%. «Банк России сохранил нейтральный сигнал — “дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий”», — отмечает она. Беленькая также уточняет, что прогноз средней ключевой ставки на 2025 год составляет 19,2%, и, учитывая это, по оценке «», существует возможность как сохранения ключевой ставки на последнем заседании в этом году, 19 декабря, на текущем уровне, так и ее уменьшения до 16%.

«Несмотря на снижение ключевой ставки и формально нейтральный сигнал, риторика заявления и макропрогноз выглядят достаточно жестко. Так, макропрогноз средней ключевой ставки на 2026 год повышен с 12-13% до 13-15%. Это выше наших и рыночных ожиданий, которые находились в диапазоне 13-14% (наш прогноз 13,5%, медиана последнего макроопроса аналитиков — 13,7%)», — прокомментировала Беленькая «». При этом, продолжает она, с 2027 года ЦБ по-прежнему прогнозирует возвращение ключевой ставки в долгосрочный нейтральный диапазон — 7,5-8,5%. 

По мнению аналитиков «Финама», такое повышение прогноза средней ключевой ставки на будущий год не совсем соответствует высказываниям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной: она говорила, что проект бюджета на 2026 год является «дезинфляционным» в силу его структурной сбалансированности и, если бы правительство пошло по пути не увеличения налогов для финансирования госрасходов, а наращивания дефицита и госдолга, то ЦБ в этом случае пришлось бы «значимо» повысить прогноз средней ключевой ставки на 2026 год. При этом ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что в проект бюджета на 2026 год заложена средняя ключевая ставка 12-13%, которая соответствовала июльскому базовому сценарию ЦБ. 

По словам Беленькой, новый широкий прогноз может учитывать и высокий уровень неопределенности сценариев на будущий год, поэтому как фактически сложится динамика ключевой ставки — пока сказать сложно. «По нашим оценкам, новый прогноз ЦБ средней ключевой ставки на 2026 год соответствует ее диапазону 11-13% на конец 2026 года», — добавила она. Для экономики это означает, что и будущий год предстоит прожить в более жестких денежно-кредитных условиях, чем считалось ранее, что будет оказывать сдерживающее влияние на кредитование и инвестиции.

