Китайская птица оставила свиноводов без маржи

Главный вызов 2026 года — вернуть производителям свинины маржу, чтобы отрасль могла развиваться. Об этом в ходе конференции «Где маржа-2026», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка, сказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Решение проблемы в НСС видят в усилении экспортных поставок, но нужны и другие инструменты, которые отрасль будет искать.



Чтобы понять, как обстояла ситуация с маржой в 2025-м и чего ожидать от текущего года, необходимо посмотреть, как менялась производственная себестоимость и оптовые цены, ведь именно разница между последними двумя показателями и является маржой, отметил Ковалев. С одной стороны, зерно в последние годы стало стоить меньше, чем пять-шесть лет назад. «Все помнят 2020 год, когда цена на зерно составляла 18-20 тыс. руб./т, но после ввода в 2021-м экспортной пошлины она снизилась примерно до 13-14 тыс. руб./т, и с такими ценами у животноводов маржа сохраняется», — отметил эксперт.



Тем не менее, в 2024 году в НСС констатировали, что маржа свиноводства неумолимо обнулялась. «Мы начинали год при ценах на зерно в 10 тыс. руб./т, а заканчивали — при 15-16 тыс. руб./т. То есть цены на зерно в течение года выросли на 50-60%», — сравнил Ковалев. В итоге себестоимость производства по итогам позапрошлого года увеличилась на 30%.



Прошлый год стал переломным для отрасли в части темпов прироста производства — планово оно должно было снизиться до плюс 1-2% с 5-10% в предыдущие годы, однако из-за того, что в 2024-м были разрушены свиноводческие предприятия в Белгородской и Курской областях, в первой половине 2025-го было снижение производства свиноводческой продукции, и у отрасли была задача хотя бы не допустить снижения выпуска по итогам года. Это удалось — производство увеличилось на 0,2%.



Тем не менее, с учетом того, что цена на продукцию зависит от соотношения спроса и предложения, в 2025 году, благодаря тому, что не было прироста производства и, соответственно, дополнительного предложения, а спрос остановился, поскольку доходы населения почти перестали расти, среднегодовые оптовые цены на свинину увеличились примерно на 10%. Дополнительно рынок поддержал экспорт. «Отгрузки на внешние рынки остаются одним из важнейших путей снятия излишков предложения с рынка», — сказал Ковалев. По информации НСС, экспорт продукции свиноводства в прошлом году составил 400 тыс. т — примерно 8% от производства.



Однако с середины прошлого года свиноводы и производители других видов мяса столкнулись с новой проблемой — импортом дешевого куриного филе из КНР в неограниченных объемах. «В КНР куриная грудка никому не нужна, она не является предметом особого потребления, например, крылья стоят там стоят в 4,5 раза дороже, чем грудка», — сравнил Ковалев. Такой взрывной рост импорта привел к существенному снижению цен на все виды мяса. При этом, напомнил Ковалев, когда Россия вступала в ВТО, были предусмотрены защитные меры в виде квоты, все объемы продукции сверх квоты должны облагаться пошлиной в 80%. Но та низкая цена, какая есть на китайском рынке, даже с пошлиной 80% позволяет Китаю завозить куриное филе в Россию. «В итоге мы пришли к тому, что если в 2023—2024 годах у нас была маржа, которая позволяла обслуживать и вовремя выплачивать кредиты, то сейчас мы слетели к ситуации, когда в лучшем случае, свиноводческие предприятия работают в пределах себестоимости», — отметил эксперт.



