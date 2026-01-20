Продажи баранины снизились на 39%

В России есть долгосрочный тренд развития за счет увеличения производства баранины в промышленных комплексах Pixabay

В январе-сентябре 2025 года продажи баранины в натуральном выражении снизились на 39% год к году, говядины — на 6%. Спрос на курицу увеличился на 4%, на свинину — остался без изменений, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Ntech. При этом в январе-ноябре производство овец и коз на убой (мелкий рогатый скот, МРС) в сельхозорганизациях составило 26,7 тыс. т, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата. Их поголовье также уменьшилось на 7,4% до 2,6 млн. Производство крупного рогатого скота (КРС) за аналогичный период снизилось на 4%, до 999,6 тыс. т, поголовье — на 1,2%, до 3,01 млн.



Положительная динамика наблюдается только у птицы и свинины: их производство на убой увеличилось на 2,7% и 0,5% соответственно, до 6,24 млн и 5,35 млн т. По оценке руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина (НМА), в среднем по России потребление мяса МРС составляет всего около 1,5 кг на человека в год, в то время как мяса в целом — 83 кг.



Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий сократилось с 21,66 млн голов в 2020 году до 19,14 млн голов к концу 2024, сказал «Коммерсанту» директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров. При этом в последнее время тенденция к снижению поголовья МРС только усилилась, констатирует Юшин. По его оценке, более 90% поголовья МРС сосредоточено в ЛПХ, и на производстве в этой категории значительно сказываются демографические изменения и продолжающаяся урбанизация. При этом реализация продукции для мелких хозяйств остается достаточно сложной из-за отсутствия организованных каналов сбыта, добавляет эксперт.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что в подотрасли МРС все не так негативно, как показывают текущие цифры. Так, по его словам, сейчас в России есть долгосрочный тренд развития за счет увеличения производства баранины в промышленных комплексах, создания цепочки от селекционно-генетических центров до племенных хозяйств и ферм на откорм. «Эта система выстраивается пятый-шестой год в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии <...>. Это уже дает свои результаты, но они пока не ощутимы в масштабе страны, поскольку прирост компенсируется падением в сегменте откорма у фермеров», — прокомментировал Давлеев «Агроинвестору», добавив, что выпасной откорм МРС на пастбищах показывает снижение из-за того, что молодежь все реже хочет продолжать семейные традиции овцеводства. Но этот вызов впоследствии будет нивелирован переходом на промышленное производство, которое еще и будет встраиваться в систему прослеживаемости. Сейчас, обращает внимание Далеев, остро стоит проблема неучтенного скота, но уже в этом году можно ожидать прирост данных по поголовью за счет обязательного чипирования и учета животных.



Также Давлеев рассказал, что с конца 2025-го цена на баранину постепенно снижается. Это связано с тем, что довольно значительные объемы этого вида мяса, которые ранее экспортировались в Иран, остались на российском рынке из-за протестов в республике. «Самая большая проблема в этом секторе — практически полное отсутствие цивилизованных, прямых и регулярных поставок баранины в торговые сети. Значительная часть этой продукции продается “частниками”: на рынках, в лавках. Поэтому перед отраслью стоят два вызова: во-первых, усилить интеграцию производственных площадок и фермеров в единую цепочку, во-вторых, выстроить не сезонную, а систематическую реализацию правильно разделенного мяса в торговые сети», — резюмировал эксперт.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

