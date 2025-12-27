Группа «Дороничи» построит новый животноводческий комплекс

Компания производит около 450 тонн молока в сутки ГК «Дороничи»

ГК «Дороничи» планирует построить новый животноводческий комплекс, уже начаты проектные работы. Об этом сообщил директор по развитию компании Сергей Ляшко на конференции «Агроинвестора» об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2025». Сейчас 60% молока компания производит на фермах старого типа — в еще советских коровниках, 40% — на двух современных молочных комплексах на 3 тыс. голов и 2 тыс. голов скота. «Комплекс, который мы собираемся строить, более масштабный — от 4 тыс. до 5 тыс. голов», — рассказал Ляшко. Средние инвестиции в проект оцениваются из расчета миллион рублей на голову.



«На сегодняшний мы производим порядка 450 т молока в сутки, что позволяет нам занимать шестую строчку в российском рейтинге производителей молока. И в этом же направлении мы дальше планируем развиваться и все больше занимать наши посевные площади кормовыми культурами», — подчеркнул Ляшко. Сейчас у холдинга около 100 тыс. га земли, на 60% площадей выращиваются культуры для кормопроизводства, которое, в том числе, обеспечивает нужды холдинга по фуражному зерну для свиноводства и птицеводства, на 40% — товарные.



При этом, обратил внимание Ляшко, в молочном животноводстве ситуация сейчас непростая. «Мы третий год наблюдаем ценовые качели и сейчас находимся в ценовой вилке, которая связана с тем, что мы подошли вплотную к самообеспечению, — пояснил он. — При этом цены внутри страны на молоко сильно выше, чем в остальном мире. А наш экспортный потенциал упирается в мировые цены и крепкий рубль».



В последние три года рынок стал менее предсказуем по нескольким причинам. Во-первых, сильно подорожала логистика. Следующим фактором стал разгон промышленности и рост реальных доходов населения. «Мы последние два года живем в парадигме, когда у нас реальные доходы населения растут быстрее, чем темпы инфляции, — отметил Ляшко. — И мы видели всплеск потребления молочной продукции в целом. Это позволило нам нарастить поголовье при сохраняющихся мерах поддержки». Однако в 2025 году ситуация поменялась: в прошлом году задним числом были пересмотрены правила выдачи субсидий по заключенным кредитным договорам, что заставило инвесторов задуматься. «Когда ты работаешь в понятных правилах — это одно, когда правила меняются — это немножко другое», — подчеркнул он. К тому же, значительно удлинились сроки окупаемости молочных проектов.



Тем не менее, в регионах Северо-Запада, где находятся предприятия холдинга, доходность молочного животноводства выше, чем у товарного растениеводства, где по ряду культур в этом сезоне доходность отрицательная, заключил Ляшко. В этом году компания потенциально могла бы получить высокий урожай, если бы не подвела погода. «В период уборки на наш рекордный урожай выпало рекордное количество осадков. Поэтому часть продукции осталась в поле, а часть получилась очень хорошего качества», — поделился он.



В том числе, агрохолдинг внес свой вклад в валовой сбор сои. «В наших суровых условиях мы проводили эксперимент с выращиванием сои. С определенной гордостью могу сказать, что мы выращиваем самую северную сою в мире», — добавил он. В текущем году компания сеяла порядка 100 га сои и получила по ней достойный результат — 1,7 т/га в зачетном весе. «Если сравнивать даже при упавшей цене на эту культуру ее экономику с традиционными для нашего региона культурами, то, однозначно, надо расширять посевы сои. Тем более, с учетом хорошей урожайности. Каким бы это решение не казалось нерациональным», — сказал Ляшко. Он отметил, что из-за изменений климата, технологий, появления новых скороспелых сортов можно получить хороший урожай той же сои даже в Кировской области, где ранее это не представлялось возможным.



Вторая культура, с которой «Дороничи» проводили эксперимент в этом сезоне, — чечевица. «Его можно назвать условно успешным. Мы получили урожайность в 2,2 т/га, но физически не смогли ее собрать, так как в период уборки шли правильные дожди — чечевица просто осталась в поле. Но, тем не менее, мы понимаем, что потенциально эта культура может быть очень интересна для нашего региона», — рассказал Ляшко, добавив, что этот опыт компания тоже рассчитывает расширять.



