На рынке сырого молока продолжается фаза коррекции закупочных цен

Снижение цен — естественная реакция рынка на ранее сложившийся дисбаланс Е. Разумный / Ведомости

На рынке сырого молока продолжается фаза коррекции цен, которая началась в четвертом квартале 2025 года. «Это естественная реакция рынка на ранее сложившийся дисбаланс, когда рост производства сырья сопровождался снижением потребительского спроса, что привело к накоплению рекордных товарных запасов, прежде всего, в сегментах сливочного масла, сыров и сухого молока», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. Дополнительное давление на внутренний рынок оказало укрепление рубля, которое снизило доходность экспорта и усилило конкуренцию с импортной продукцией.



Тем не менее, в Союзе ожидают, что коррекция цены замедлится и в ближайшие один-два месяца ситуация начнет стабилизироваться. Ключевыми факторами, которые должны этому способствовать, станут способность отработать накопленные запасы, рост потребления молочной продукции и активность экспортных поставок. «Уже сейчас мы отмечаем постепенное восстановление спроса в ритейл-канале, хотя сохраняется неопределенность со спросом в сегменте HoReCa, который в 2025 году оказал поддержку рынку, — отметил Белов. — Тем не менее, поиск нового баланса на рынке продлится весь 2026 год».



Дальнейшая динамика цен будет зависеть от целого комплекса условий, включая платежеспособный спрос населения, курс национальной валюты, эффективность господдержки и общую экономическую конъюнктуру. Таким образом, отрасль находится в сложном, но естественном периоде корректировки, подчеркивает Белов. Основной задачей на ближайший квартал для всех участников рынка является адаптация к новым ценовым условиям и создание предпосылок для возвращения к сбалансированному росту в среднесрочной перспективе, добавил он.



Зимой этого года алтайские фермеры столкнулись с нетипичным снижением закупочной цены на сырое молоко. Вместо того, чтобы вырасти с наступлением холодов, она стала еще ниже, чем летом, ранее сообщал портал Altapress.ru. По словам местных фермеров, цены начали снижаться еще с ноября прошлого года и опустились с 40 руб. до 33-29 руб./кг к началу февраля. В Удмуртии закупочные цены на сырое молоко упали примерно на 10% в начале 2026 года относительно того же периода 2025-го, писал «Коммерсантъ». Похожая ситуация в Татарстане. По информации портала «Татарстан 24» на конец января, если в прошлом году переработчики платили в среднем около 46 руб./л молока, то сейчас цена опустилась до 33 руб., а в ряде случаев — еще ниже. В Чувашии по состоянию на 1 февраля средняя закупочная цена на сырое молоко, собираемое в ЛПХ, упала до 22,9 руб./л.



