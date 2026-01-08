Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Рост потребления свинины замедлился

За последние десять лет цены на свинину повышались значительно меньше, чем на другие виды мяса
По прогнозам (), к 2030 году российские свиноводы нарастят производство на 750 тыс. т в убойном весе, из которых порядка 350-400 тыс. т пойдет на дальнейшее увеличение внутреннего потребления и среднедушевого потребления. Гендиректор Союза Юрий Ковалев на конференции «Свиноводство-2025» напомнил, что за последние десять лет цены на свинину повышались значительно меньше, чем на другие виды мяса, прежде всего, говядину и птицу. «Исходя из этого, она становилась все более доступной для потребителей, поэтому темпы роста ее потребления за последние десять лет в два раза опережали темпы увеличения общего потребления мяса», — сравнил эксперт.

Сейчас ежегодное среднедушевое потребление свинины в России составляет 31,3 кг. «Теперь встает вопрос, можем ли мы увеличить этот показатель до 34-35 кг», — отметил Ковалев. Он добавил, что в ряде стран, в числе которых Австрия, Германия, Польша, Чехия, Словакия, Беларусь подушевое потребления свинины в год составляет 40-50 кг. Это, считает он, указывает на то, что потенциально, Россия к 2030 году может выйти на планируемые показатели.

Однако есть и риски. Глава обратил внимание, что увеличение потребления в основном происходило из-за ценового фактора. «Конечно, огромную роль играло улучшение качества разделки, подачи в магазинах, но все-таки важнейшим оставался ценовой фактор. И, видимо, он исчерпан. Мы уже сравнялись по цене с птицей. И чтобы в дальнейшем продолжался рост потребления свинины, необходимо менять ее имидж», — считает он. Сейчас этот вид мяса для многих наших соотечественников не ассоциируется со здоровым питанием. В надеются в ближайшие годы изменить ситуацию, в том числе с помощью программы по продвижению свинины.

По информации «ГФК-Русь», если в последние несколько лет мясо было на первом место по доле расходов в потребительской продуктовой корзине, то по итогам января-сентября 2025-го оно отошло на второе место, после напитков. «Тем не менее, оно сохраняет значительную долю в потребительской корзине», — уточнила директор по работе с клиентами ICMR «ГФК-Русь» Римма Чурина.

По данным запущенного компанией в этом году исследования потребительских привычек, 36% россиян говорят о том, что они придерживаются тех или иных ограничений в питании, в том числе сокращают в рационе алкоголь, газированные напитки, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, а также потребление свинины. Отказ от последней, пояснила Чурина, потребители обосновывают тем, что она не относится к здоровому питанию. «В то же время, остается еще 64% покупателей, которые себя ни в чем не ограничивают», — подчеркнула она.

Кроме того, люди начали реже готовить, так как предпочитают тратить свое время не на приготовление пищи, а на свои увлечения. Тех, кто готовит каждый или почти каждый день, стало меньше. Поэтому растет спрос на готовую еду, в том числе ту, которую можно приобрести через онлайн-доставку.

При этом, обратила внимание Чурина, 100% домохозяйств за год хотя бы раз совершили покупку какого-то продукта из мясной категории. «То есть люди продолжают есть мясо во всех видах», — уточнила она. При этом по объемам курица и свинина лидируют в мясной корзине — их совокупная доля составляет более 55%, но на курицу приходится 35%. Этот вид мяса, подчеркнула эксперт, за последний год вернул показатели продаж: если в 2024-м с курицы многие потребители переключались на свинину, то в 2025-м была обратная ситуация. По данным «ГФК-Русь», куриное мясо в 2025 году подорожало лишь на 3%, тогда как свинина — на 7%. «Но и на свинину также переключаются: с мясной гастрономии, с рыбы и морепродуктов, которые очень выросли по цене, с баранины», — рассказала Чурина. Для того, чтобы заинтересовать современного покупателя, необходимо предлагать удобные для приготовления продукты, добавила она.

Главный отраслевой аналитик «Россельхозбанка» Андрей Дальнов обратил внимание, что спрос — это то, что можно формировать с помощью маркетинга. Отношение к свинине, напомнил он, не всегда было плохим — как к не самому полезному продукту. И для продвижения свинины важно подчеркивать, что это не только вкусный, но и полезный продукт. Дальнов привел пример Американского союза свиноводов, который запускал рекламную кампанию свинины с девизом «Вдохновись», в которой делал упор на гедонизме, показывая, что из свинины можно готовить множество разных блюд для всех потребителей. В итоге в США потребление этого вида мяса выросло на 10%.

Если же говорить о пользе продукта, то свинина содержит большое количество необходимой нашему организму арахидоновой жирной кислоты. «В этом плане с ней может конкурировать лосось, но по деньгам, что особенно важно для регионов, свинина вне конкуренции», — подчеркнул Дальнов. Кроме того, этот вид мяса содержит большое количество витаминов и микроэлементов, а значит, ее можно продвигать как продукт, совершенно необходимый в рационе, считает эксперт. «Топовые страны по потреблению свинины — Китай, Корея, Испания. Люди там живут очень долго», — обратил внимание он. Свинина — важный продукт с уникальными вкусовыми качествами и составом, отметил эксперт, но важно его правильно позиционировать и рассказывать о тех сочетаниях, которые позволят потребителям есть его с пользой для организма.

