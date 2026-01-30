Михаил Мишустин: в АПК нужно ежегодно привлекать более 130 тысяч человек

В прошлом году в России было создано свыше тысячи агротехнологических классов «Я в Агро»

В агропромышленном комплексе трудятся около 6 млн человек, и ежегодно нужно привлекать еще более 130 тыс. Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Михаил Мишустин. «Причем они должны владеть новыми технологиями, быть квалифицированными экспертами в своем деле, обладать навыками для принятия решений и интерпретации данных», — отметил он.



Правительство подготовило изменения в четыре государственные программы, которые охватывают все отрасли агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, учитывают потребности в кадрах на сельских территориях, а также прогнозируют, сколько и каких сотрудников требуется для вовлечения в оборот сельхозземель и проведения работ по мелиорации.



При этом глава правительства подчеркнул, что важен системный подход, поэтому готовить специалистов необходимо со школьной скамьи. Так, в прошлом году в России было создано свыше тысячи агротехнологических классов, в перспективе их количество должно удвоиться. «Следующая ступень — это обновление специального профессионального образования. С 2026 года такие организации начали поддерживать через систему “Агропрофессионалитет”, — рассказал Мишустин. — Минсельхозом было отобрано 18 проектов из 13 регионов. Они разработаны совместно с агробизнесом. Колледжи получат гранты, которые можно направить в том числе на модернизацию инфраструктуры, обновление материально-технической базы, закупку оборудования, программного обеспечения».



Также предстоит активнее помогать студентам приобретать полезные навыки и опыт на практике: внедрять механизмы целевого обучения, привлекая работодателей к процессу обучения молодых специалистов. Еще одна составляющая — программы повышения квалификации и переподготовки для тех, кто уже работает в отрасли, включая педагогов агротехклассов, рассказал Мишустин.



