Побочные продукты фанерных комбинатов можно использовать для рекультивации земель

Зола содержит биогенные элементы, необходимые для питания растений Группа «Свеза»

Лесопромышленная группа «Свеза» сообщила, что завершила двухэтапные исследования агрохимических свойств материалов, которые формируются в процессе производства, — осадка бассейнов гидротермической обработки древесины и золы. По итогам химических и биологических исследований компания подтвердила, что они могут использоваться для улучшения агрохимических показателей почвы, рекультивации нарушенных земель и в качестве мелиоранта.



Осадок и зола образуются в процессе очистки сточных вод и сжигания древесных остатков на мини-ТЭЦ фанерных комбинатов «Свезы». Ежегодно на предприятиях группы формируется около 1,5 тыс. т таких побочных продуктов производства. Ранее они не использовались в производственном цикле, однако в поисках решения по их рациональному применению «Свеза» начала научные исследования состава, а также влияния на почву и растения, чтобы оценить возможности расширения сфер применения этих побочных продуктов.



На первом этапе комбинаты компании в партнерстве с Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом (СПбГАУ) провели экспериментальную оценку агрохимических характеристик мелкой и крупной фракций осадка и золы. Исследования включали химический анализ и биотестирование — оценку всхожести семян и развития корневой системы растений. По результатам испытаний было установлено, что мелкая и крупная фракции осадков имеют слабокислую реакцию среды, не содержат фенолов и токсичных примесей. Кроме того, они обладают влагoемкостью, сопоставимой с почвами среднего и тяжелого гранулометрического состава. Таким образом, материалы могут использоваться для технической рекультивации нарушенных земель, а при смешивании с минеральным грунтом — для биологической рекультивации территорий.



Отдельный блок исследований был посвящен золе фанерного производства. Анализ показал, что в ее составе нет фенольных соединений. При этом зола содержит биогенные элементы, необходимые для питания растений, причем их концентрация сопоставима с показателями, характерными для плодородных почвы. Кроме того, щелочная реакция позволяет рассматривать золу как мелиорант для снижения кислотности.



На втором этапе СПбГАУ провел стандартные биотесты на микроорганизмах, водорослях и высших растениях. Результаты университета подтвердили, что производственные остатки соответствуют требованиям экологической безопасности, а почвы с их применением относятся к категории неопасных.



«Для нас эти исследования — последовательный практический шаг в развитии более рационального обращения с побочными продуктами производства, — отметила менеджер по экологической безопасности группы компаний «Свеза» Юлия Барьял. — Научное подтверждение позволяет рассматривать их не только в рамках стандартных сценариев обращения, но и как ресурс с прикладной ценностью. Это соответствует нашим экологическим целям и принципам ESG — снижению воздействия на окружающую среду и поиску устойчивых решений внутри производственного цикла».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

