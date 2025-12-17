В России изменили принцип определения начальной цены изъятых сельхозземель

Приятое решение может усовершенствовать вовлечение сельхозземель в оборот Pixabay

Президент Владимир Путин подписал закон, который меняет порядок определения начальной цены на публичных торгах для земельных участков сельхозназначения, изъятых из-за нарушений. Согласно документу, теперь она будет определяться кадастровой стоимостью участка из ЕГРН на дату публикации извещения о проведении торгов. Ранее начальной ценой признавалась рыночная или кадастровая стоимость, если результаты кадастровой оценки утверждены не ранее, чем за пять лет до даты принятия решения о проведении торгов.



В пояснительной записке к документу отмечалось, что зачастую рыночная стоимость изымаемого сельхозучастка существенно выше кадастровой, что делало затруднительным его приобретение на публичных торга. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, он направлен на совершенствование вовлечения в оборот сельхозземель, повышение их рационального использования и снижение нагрузки на региональные и местные бюджеты.



Речь идет о землях, которые изъяты в судебном порядке по причине их ненадлежащего использования — орган исполнительной власти соответствующего региона проводит торги по принудительной продаже такого участка, объясняет управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. По его словам, новелла действительно может ускорить процедуру подготовки к проведению торгов, поскольку кадастровая стоимость уже определена, и нет необходимости проводить оценку рыночной стоимости и т. д.



Однако сложность в том, что кадастровая стоимость может отличаться от рыночной как в большую, так и в меньшую сторону, вероятна и достаточно существенная разница, говорит Новоселов. Например, когда кадастровая оценка ниже рыночной, участки могут вовлекаться быстрее, так как на них будет больший круг претендентов. В обратной ситуации заинтересованных может и не быть, что затруднит поиск нового землепользователя. Поэтому однозначно сложно оценить, ускорит ли принятый закон передачу земель в руки добросовестных землепользователей. Но внесенные изменения мотивируют владельцев земли не допускать ее ненадлежащего использования, прокомментировал «Агроинвестору» Новоселов.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

