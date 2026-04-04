Индекс продовольственных цен ФАО растет второй месяц подряд

Подорожали все группы товаров, которые отслеживает ФАО

В марте среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) выросло по сравнению с февралем на 3 пункта (2,4%) и составило 128,5 пункта. Таким образом, рост наблюдается второй месяц подряд, что обусловлено как рыночной конъюнктурой, так и реакцией на повышение цен на энергоносители в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. За год индекс увеличился на 1,2 пункта (1%), но при этом он на 31,7 пункта (19,8%) ниже пикового уровня, зафиксированного в марте 2022-го.



Так, среднее значение ИПЦФ на зерновые в марте составило 110,4 пункта, что на 1,7 пункта (1,5%) выше февральского показателя и на 0,7 пункта (0,6%) выше уровня прошлого года. Такой рост объясняется повышением котировок всех основных зерновых культур, за исключением риса. Мировые цены на пшеницу увеличились на 4,3% из-за ухудшения оценок состояния урожая в США, а также прогнозируемого сокращения посевных площадей в Австралии ввиду ожидаемого роста цен на удобрения. Такое давление на цены было частично компенсировано в целом благоприятными погодными условиями в Европе и острой конкуренцией между экспортерами на фоне по-прежнему достаточного уровня предложения. В то же время Индекс цен ФАО на все виды риса в марте сократился на 3%, что объясняется снижением цен во всех ключевых сегментах рынка вследствии поступление нового урожая, ослабление импортного спроса и снижения обменного курса национальных валют к доллару.



Среднее значение ИПЦФ на растительные масла в марте составило 183,1 пункта — это на 8,9 пункта (5,1%) превышает февральское значение. Индекс растет третий месяц подряд и превышает прошлогодний уровень на 21,3 пункта (13,2%). Рост обусловлен повышением котировок на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла. Так, мировые цены на пальмовое масло достигли максимального уровня с середины 2022 года, превысив цены на соевое масло, во многом из-за удорожания нефти и снижения прогнозов производства в Малайзии. Мировые цены на соевое масло поднялись незначительно, поскольку ожидавшееся усиление спроса со стороны сектора биотоплива в США было частично компенсировано сезонным ростом экспортных поставок из Южной Америки. В то же время укреплению мировых цен на подсолнечное и рапсовое масла способствовало соответственно дальнейшее сокращение предложения в Черноморском регионе и ожидаемое повышение спроса на исходное сырье на фоне существенно более высоких мировых цен на энергоносители.



ИПЦФ на мясо в марте составил 127,7 пункта, что на 1,2 пункта (1%) выше февральского показателя и на 9,4 пункта (8%) — показателя прошлого года. Такой рост обусловлен прежде всего ростом цен на свинину, особенно в ЕС, наряду с умеренным увеличением котировок из-за сокращения поголовья в Бразилии, при этом цены на баранину и мясо птицы несколько снизились. Индекс цен на баранину сократился в связи с увеличением экспора из Новой Зеландии, хотя укрепление цен в Австралии, обусловленное устойчивым спросом на ключевых рынках, частично смягчило это снижение, несмотря на введение более высоких тарифов США и логистические ограничения, затрудняющие доступ к ближневосточным рынкам. Мировые цены на мясо птицы незначительно снизились, что стало следствием ослабления котировок в Бразилии на фоне значительного предложения и стабильного импортного спроса, при этом поставки в ключевые страны-импортеры на Ближнем Востоке были перенаправлены через Красное море. Среднее значение индекса молочной продукции в марте составило 120,9 пункта, что на 1,5 пункта (1,2%) выше уровня прошлого месяца, но все еще на 27,8 пункта (18,7%) ниже уровня прошлого года.



Среднее значение индекса цен на сахар в марте составило 92,4 пункта, что на 6,2 пункта (7,2%) выше февральского показателя, и достигло своего максимального уровня с ноября 2025 года, однако оно все еще на 24,5 пункта (21%) ниже, чем в прошлом году. Зафиксированный в марте рост был в основном связан с повышением мировых цен на сырую нефть, в результате чего усилились ожидания относительно того, что в предстоящем сезоне сбора урожая Бразилия, которая является крупнейшим в мире экспортером сахара, нарастит использование этанола, получаемого из сахарного тростника. Опасения, связанные с тем, как эскалация конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на торговлю сахаром, также способствовали повышению цен. В то же время рост мировых цен на сахар сдерживался в целом благоприятным прогнозом предложения в мире в сезоне-2025/26, чему способствовали хорошие темпы уборочной кампании в Индии и Таиланде.



По словам независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, дальнейшая динамика мировых цен будет зависеть от длительности конфликта в странах Персидского залива, поскольку этот фактор напрямую влияет на цены нефти, газа, и, следовательно, удобрений. «Пока все выглядит так, что индекс продовольственных цен будет расти», — прокомментировал он «Агроинвестору». Теоретически, продолжает Корбут, рост мировых цен не должен отразиться на российском рынке: экспорт удобрений и бензина контролируется и ограничивается властями. «Но повышение цен на мировых рынках в определенной степени транслируется и на внутренний», — говорит эксперт. Кроме того, Россия в достаточно больших объемах импортирует продовольствие — эти поставки восполняют недостаток внутреннего производства по ассортименту, качеству, объему, и, вероятно, цены нового урожая в странах-поставщиках будут расти. За ними последуют и цены в России. Кроме того, можно ожидать повышения цен на импортируемые оборудование, различное сырье и др. «В любом случае, я думаю, что наш возможный рост (рублевых цен) будет существенно ниже, чем на мировых рынках», — заключил эксперт.



