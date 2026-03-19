Минэкономразвития: годовая инфляция в России замедлилась

С 11 по 16 марта годовая инфляция в России замедлилась до 5,79%, говорится в обзоре Минэкономразвития. Индекс потребительских цен на продовольственные товары за этот период составил 5,18%, без учета плодоовощной продукции — 6,29%. За период с 11 по 16 марта 2026 года темпы роста потребительских цен составили 0,08% неделя к неделе, уточняется в обзоре.



В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,05% неделя к неделе. Плодоовощная продукция подешевела на 0,2%. Продолжили снижаться цены на огурцы (минус 7,6%), замедлился рост цен на картофель (до 0,9%), томаты (до 3,7%), большинство овощей «борщевого» набора, а также бананы (до 1%). На остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,07%. Подешевели макаронные и крупяные изделия (минус 0,1%), молочная продукция (минус 0,1%), сыр (минус 0,2%), ускорилось снижение цен на сливочное масло (до минус 0,2%) и мясо птицы (до минус 0,6%). Замедлилось удорожание говядины (до 0,3%) и яиц (до 1,7%).



Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отмечает, что темпы недельной инфляции в марте выглядят вполне умеренными (с начала месяца по 16 марта 0,22%), что может говорить о дальнейшем ослаблении проинфляционного эффекта от повышения НДС и ряда регулируемых тарифов в начале года. Также этому способствует снижение цен на плодоовощную продукцию. В целом на замедление инфляции оказывает влияние сдержанный внутренний спрос на фоне жесткой денежно-кредитной политики и бюджетной консолидации, и это относится прежде всего к непродовольственным товарам. В то же время в первой половине марта яйца подорожали на 5,4% (с начала месяца), несколько ускорился рост цен на некоторые непродовольственные товары (бензин, медикаменты, иностранные автомобили).



При этом предпосылок для значительного роста цен на продовольствие нет, считает руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Они, продолжает эксперт, конечно, будут повышаться, но в пределах продовольственной инфляции — около 7-8%. Впрочем, будут и товары, рост цен на которые превышает ее уровень, как было, например, с яйцами и сливочным маслом. «Центральный банк ставит таргет (инфляции, на этот год) в 5-6%, а продовольственная, как правило, примерно на 1% выше. Значит, 7-8% по году в среднем мы увидим для продуктовой корзины», — прокомментировал Остапкович «Агроинвестору».



Основной фактор динамики инфляции — это урожай, но оценивать его еще рано, поскольку посевная только стартовала, продолжает он. Также есть локальные проблемы с КРС, и сейчас важно, чтобы они не распространились, продолжает эксперт. «В целом, наверняка форс-мажоры будут, но, с учетом сегодняшней ситуации, никаких фундаментальных скачков, кроме как по отдельным продуктам и в моменте, я не ожидаю», — говорит Остапкович. Также, добавляет он, многое будет зависеть от геополитической ситуации — она отражается на объемах экспорта и импорта.



Впрочем, по мнению Беленькой, на динамику инфляции, вероятно, может начать влиять ослабление курса рубля, начавшееся после того как Минфин объявил о временном прекращении продаж валюты на внутреннем рынке в марте из-за планируемой корректировки бюджетного правила. Это может непосредственно сказываться на ценах импорта. Кроме того, цены на бензин могут испытывать давление со стороны резко выросших экспортных цен на нефть и нефтепродукты из-за перебоев, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке, хотя это влияние существенно сглаживается механизмом демпфера. «В течение ближайших месяцев, если военные действия на Ближнем Востоке затянутся, они могут стать новым фактором роста глобальной инфляции (через стоимость энергоресурсов, логистики, удобрений, продовольствия, промышленной продукции), которая в той или иной степени может импортироваться и в Россию», — прокомментировала Беленькая «Агроинвестору».



