Банк России понизил ключевую ставку до 15,5%

Целесообразность дальнейшего уменьшения ключевой ставки регулятор будет оценивать в зависимости от устойчивости замедления инфляции А. Гордеев / Ведомости

Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, отмечается в сообщении регулятора, при этом в январе рост цен значительно ускорился под влиянием разовых факторов, хотя устойчивые показатели повышения цен существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение, считает ЦБ.



Целесообразность дальнейшего уменьшения ключевой ставки Банк России будет оценивать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 марта. Базовый сценарий ЦБ предполагает, что по итогам этого года средняя ключевая ставка будет в диапазоне 13,5-14,5% (в прошлом макропрогнозе коридор был шире — 13-15%), что означает поддержание жестких денежно-кредитных условий. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% (ранее прогнозировался уровень в 4-5%), устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026-го. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, прогнозирует регулятор.



«Сейчас годовая инфляция находится на уровне 6,3%. И это немного ниже нашего прогнозного интервала в 6,5-7% — того, что мы ожидали на начало этого года, — отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. — Таким образом, инфляционная динамика в целом развивается в рамках этого сценария, просто мы пришли к текущей точке не плавно, а через замедление в ноябре-декабре и последующее ускорение в январе». Она добавила, что в данных за январь можно будет увидеть рост некоторых показателей устойчивой инфляции, например, базовой, поскольку расчет не предполагает исключение эффекта повышения НДС. «Поэтому их рост нельзя будет трактовать как разворот устойчивой инфляции вверх», — уточнила она.



Банк России понизил ключевую ставку в шестой раз подряд, причем решение оказалось мягче ожиданий, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «Прогнозы аналитиков перед заседанием разделились между сохранением ключевой ставки на уровне 16% и ее снижением до 15,5%, с преобладанием первого варианта», — комментирует она.



«На наш взгляд, решение Банка России продолжить снижение ключевой ставки, несмотря на техническое смещение вверх прогноза инфляции на этот год и повышенную неопределенность возможных вторичных эффектов повышения НДС, а также мягкий сигнал свидетельствует о продолжающемся курсе на постепенную нормализацию ДКП, что при прочих равных условиях должно оказать поддержку экономике, долговому и фондовому рынку», — приводятся слова Беленькой в сообщении «Финама».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

