НСА: с 2027 года агрострахование станет обязательным для получения льготных кредитов

Это решение уже утверждено Минсельхозом

Прошлый год стал рекордным по сумме выплат для страхования с господдержкой — более 9,5 млрд рублей

С 2027 года агрострахование станет обязательным условием для получения льготного кредитования. Об этом сообщил президент () Корней Биждов в ходе ежегодной зимней конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (). «Главное изменение, <...> принято решение Минсельхозом, с 2027 года получение льготных кредитов будет прямо завязано на наличие страхового полиса. Там есть параметры — порядка 200 млн руб. минимальная сумма. И поэтому призываю вас уже озимые 2026 года обеспечить страхованием, чтобы в начале 2027-го вы пришли в банк за краткосрочным кредитом и он имел возможность это осуществить (предоставить кредит)», — обратил внимание Биждов. 

Также в ходе своего доклада президент сообщил, что под урожай 2025 года было застраховано 15,3 млн га (19% от всех посевов) и 48% поголовья сельхозживотных. По словам Биждова, агрострахование необходимо из-за изменений климатических условий. Так, за 2024-2025 годы режим ЧС в АПК объявлялся 59 раз в 38 регионах. При этом тарифы агрострахования с господдержкой по программе «мультисриск» с 2000 года по 2025-й снизились на 40%, по «урожайности» (ЧС) — на 16%, а по страхованию животных — на 22%. 

При этом 2025 год стал рекордным по сумме выплат для страхования с господдержкой — более 9,5 млрд руб. получили аграрии на 1 января 2026-го. Регионы с самыми крупными выплатами — Краснодарский край (3,183 млрд руб.), Ростовская область (3,181 млрд руб.) и Ставропольский край (754 млн руб.), именно они в минувшем году столкнулись с самыми масштабными ЧС в АПК. В целом общий объем выплат в Ростовской области в 2024—2025 годах в три раза превышает собранные премии, в Краснодарском крае — в 1,7 раза. 

При этом Биждов обратил особое внимание на то, что в соответствии с законодательством, если разница между доходами и расходами страховщика превышает 5%, то эта разница направляется в специальный фонд, предназначенный для будущих выплат. «За резервом очень четко следит Банк России как наш регулятор <...>», — добавил он. Также Биждов обратил внимание на то, что доля судебных дел по отношению к выплатам составляет не более 5% — большинство аграриев получают выплаты не через судебные процедуры. 

Среди приоритетных направлений агрострахования на 2026 год Биждов отметил расширение перечня рисков по страхованию животных; по программе «мультириск» была отменена франшиза, превышающая 30%. «Самое главное для вас (аграриев) — перечисление 50% страховой выплаты страховая компания может осуществить до сдачи вашей отчетности 29-СХ», — отметил он, говоря о нововведениях на этот год. Также по девяти природным явлениям была отменена справка от Росгидромета, и по просьбам сельхозпроизводителей были утверждены существенные изменения по страхованию садоводства. 

В конце декабря «» сообщал, что обсуждает возможность введения условия страхования посевов для получения льготных кредитов. «Мы обсуждаем запуск с 2027 года льготных кредитов на сезонные работы с обязательным страхованием посевов. Особенно важно, чтобы этот механизм заработал в регионах, которые в большей степени подвержены природным катаклизмам», — говорила первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова (цитата по «Интерфаксу»). 

В качестве примера Фастова тогда привела Ростовскую область, аграрии которой в 2025 году пострадали из-за заморозков и засухи и просили пролонгировать кредиты, что и было сделано. «Но эта мера поддержки временная, нужно обязательно пользоваться страхованием, чтобы обезопасить в первую очередь себя», — подчеркнула замминистра, добавив, что рассчитывает на снижение стоимости страхования для аграриев. Также, по словам Фастовой, банкам совместно со страховыми компаниями поручено разработать универсальный пакет документов для упрощения оформления договоров страхования. В первую очередь акцент будет сделан на тех регионах, где постоянно происходят ЧС природного характера.

