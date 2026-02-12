НСА: с 2027 года агрострахование станет обязательным для получения льготных кредитов

Прошлый год стал рекордным по сумме выплат для страхования с господдержкой — более 9,5 млрд рублей М. Стулов / Ведомости

С 2027 года агрострахование станет обязательным условием для получения льготного кредитования. Об этом сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов в ходе ежегодной зимней конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). «Главное изменение, <...> принято решение Минсельхозом, с 2027 года получение льготных кредитов будет прямо завязано на наличие страхового полиса. Там есть параметры — порядка 200 млн руб. минимальная сумма. И поэтому призываю вас уже озимые 2026 года обеспечить страхованием, чтобы в начале 2027-го вы пришли в банк за краткосрочным кредитом и он имел возможность это осуществить (предоставить кредит)», — обратил внимание Биждов.



Также в ходе своего доклада президент НСА сообщил, что под урожай 2025 года было застраховано 15,3 млн га (19% от всех посевов) и 48% поголовья сельхозживотных. По словам Биждова, агрострахование необходимо из-за изменений климатических условий. Так, за 2024-2025 годы режим ЧС в АПК объявлялся 59 раз в 38 регионах. При этом тарифы агрострахования с господдержкой по программе «мультисриск» с 2000 года по 2025-й снизились на 40%, по «урожайности» (ЧС) — на 16%, а по страхованию животных — на 22%.



При этом 2025 год стал рекордным по сумме выплат для страхования с господдержкой — более 9,5 млрд руб. получили аграрии на 1 января 2026-го. Регионы с самыми крупными выплатами — Краснодарский край (3,183 млрд руб.), Ростовская область (3,181 млрд руб.) и Ставропольский край (754 млн руб.), именно они в минувшем году столкнулись с самыми масштабными ЧС в АПК. В целом общий объем выплат в Ростовской области в 2024—2025 годах в три раза превышает собранные премии, в Краснодарском крае — в 1,7 раза.



При этом Биждов обратил особое внимание на то, что в соответствии с законодательством, если разница между доходами и расходами страховщика превышает 5%, то эта разница направляется в специальный фонд, предназначенный для будущих выплат. «За резервом очень четко следит Банк России как наш регулятор <...>», — добавил он. Также Биждов обратил внимание на то, что доля судебных дел по отношению к выплатам составляет не более 5% — большинство аграриев получают выплаты не через судебные процедуры.



Среди приоритетных направлений агрострахования на 2026 год Биждов отметил расширение перечня рисков по страхованию животных; по программе «мультириск» была отменена франшиза, превышающая 30%. «Самое главное для вас (аграриев) — перечисление 50% страховой выплаты страховая компания может осуществить до сдачи вашей отчетности 29-СХ», — отметил он, говоря о нововведениях на этот год. Также по девяти природным явлениям была отменена справка от Росгидромета, и по просьбам сельхозпроизводителей были утверждены существенные изменения по страхованию садоводства.



В конце декабря «Агроинвестор» сообщал, что Минсельхоз обсуждает возможность введения условия страхования посевов для получения льготных кредитов. «Мы обсуждаем запуск с 2027 года льготных кредитов на сезонные работы с обязательным страхованием посевов. Особенно важно, чтобы этот механизм заработал в регионах, которые в большей степени подвержены природным катаклизмам», — говорила первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова (цитата по «Интерфаксу»).



В качестве примера Фастова тогда привела Ростовскую область, аграрии которой в 2025 году пострадали из-за заморозков и засухи и просили пролонгировать кредиты, что и было сделано. «Но эта мера поддержки временная, нужно обязательно пользоваться страхованием, чтобы обезопасить в первую очередь себя», — подчеркнула замминистра, добавив, что Минсельхоз рассчитывает на снижение стоимости страхования для аграриев. Также, по словам Фастовой, банкам совместно со страховыми компаниями поручено разработать универсальный пакет документов для упрощения оформления договоров страхования. В первую очередь акцент будет сделан на тех регионах, где постоянно происходят ЧС природного характера.



