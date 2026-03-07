Доля импорта на рынке цветов остается высокой

Рост затрат производителей цветов опережает их возможности по увеличению цен на свою продукцию М. Стулов / Ведомости

По информации Национальной ассоциации цветоводов, 80% российского рынка цветов — это импорт, и только 20% — продукция собственного производства. «Доля отечественного цветка увеличивается очень медленно в отсутствии достаточной поддержки от государства. Возврат капитала в цветочном производстве осуществляется дольше, чем, к примеру, в овощеводстве», — рассказала «Агроинвестору» исполнительный директор ассоциации Виктория Крылова.



По разным оценкам, производство цветов в России показывает рост примерно на 5-7% в год — если считать и официальную статистику по реализации комбинатами и оптовиками, говорит гендиректор «Агроспецмаш» (АСМ, создание и поставки решений для хранения и обработки агропродукции) Роман Нуриев. «Но выводы делать рано, нужно посмотреть, как пройдет 8 Марта. Обычно мы после праздника получаем информацию от наших клиентов — крупных тепличных комбинатов и поставщиков цветов — о том, как прошел сезон», — уточняет эксперт. Ситуация по стране со спросом на данную продукцию неоднородная. В отдельных регионах или на отдельных комбинатах наблюдает снижение показателей, а где-то, напротив, рост и наращивание мощностей. Появляются новые игроки в цветочном бизнесе, и это позитивный сигнал для отрасли, подчеркивает Нуриев.



«Что касается импорта, то ввиду того, что курс доллара относительно стабилен, объем импорта не меняется критически, — продолжает Нуриев. — Однако появляются новые поставщики из дружественных стран, например, из Армении. В этой стране за последнее время появилось много крупных тепличных хозяйств, которые выращивают розу практически полностью для российского рынка. И хотя у них пока не очень высокий уровень производства, они только учатся, но в стране прекрасный климат для розы: много солнца, и, главное — крупный рынок сбыта по соседству».



Цены на цветы в этом году останутся на уровне прошлого, прогнозируют в Национальной ассоциации цветоводов. «Импорт, объем которого превалирует, диктует цену на рынке, — отмечает Крылова. — Сейчас курс доллара снизился со 100 руб. до 78 руб. Иностранный цветок поступает к нам за доллары, а значит — стал стоить дешевле. И хотя инфляция была, курсовая разница ее поглотила». Российским производителям приходится удерживать свои цены на уровне зарубежных, хотя себестоимость производства ежегодно растет, опережая инфляцию. Так, цены на энергоресурсы (электричество, газ) поднялись на 20%, индексация заработных плат — на 15%, перечисляет она. Соответственно, рентабельность у наших производителей цветов упала.



Это, опасаются в ассоциации, может стать причиной снижения инвестиций в выращивание цветов. «Льготного кредита на восемь лет не хватает — для возврата капитала и сохранения доходности цветочной отрасли требуется 15 лет», — подчеркивает Крылова. Толчок развития отрасли, считает она, может дать только усиление мер государственной поддержки, например, продление срока льготного кредитования до 15 лет, снижение НДС до 10%, как у других отраслей сельского хозяйства. «На наш взгляд, государству, чтобы увеличить доходы от отрасли, надо сначала помочь ей встать на ноги», — заключает эксперт.



Нуриев, напротив, считает, что у российского цветочного бизнеса, прежде всего, представленного промышленными тепличными комбинатами, которые выращивают розу, хризантему, тюльпан на площадях от 3 га, большие перспективы. «Мы видим, как появляются новые игроки, сами участвуем в проектах по строительству новых тепличных комбинатов и расширению имеющихся, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Мы видим, как можно повысить показатели работы цветочных теплиц и в части качества продукции, и в части урожайности. И хотя предприятия уже сейчас показывают хорошие результаты, им есть, куда расти. Возможно, в ближайшие один-два года мы увидим рост и более 7-8%».



И все же, считает эксперт, производителям цветов необходимы меры поддержки — как уже существующие, так и новые. В их числе могут быть субсидии на покупку энергоресурсов, льготные кредиты, возврат CAPEX при строительстве новых комбинатов или модернизации существующих. Рынок готов развиваться, есть перспективы развить российское цветоводство, увеличив его мощности примерно вдвое за ближайшие пять-шесть лет, уверен Нуриев. «Например, наш рынок полностью зависит от импортных луковиц тюльпана. У нас уже есть проекты по развитию этого направления, и АСМ участвует в нескольких. Мы будет производить свою, российскую луковицу тюльпана, создавать свои сорта, адаптированные к климату и условиям рынка и в ближайшие годы снизим зависимость от импорта. Тюльпан станет доступнее, мы сможем посадить больше цветов в городах», — рассказывает он. При этом будут созданы рабочие места для тысяч людей, а в перспективе Россия сможет стать экспортером луковицы, как это уже делают и более «северные» страны, например, Норвегия и Финляндия.



Цены на цветы, по оценкам АСМ, в этом году увеличились примерно на 5-8% относительно аналогичного периода 2025-го. Но это несущественный рост с учетом инфляции и иных факторов, подчеркивает Нуриев. Повышается себестоимость производства, энергоресурсы, ФОТ, а кадровые вопросы решать становится все труднее. «Рубль укрепился, и, несмотря на ввозную пошлину, на рынке по-прежнему около 70% импортного цветка», — добавляет он.



«С цветами таких взлетов цен, которые, например, наблюдались недавно в сегменте огурца, не было и не будет, — продолжает Нуриев. — Огурец практически весь российского производства, есть крупные игроки, которые поставляют львиную долю этой продукции на рынок. Они могли столкнуться с общими проблемами, и результатом этого и стал рост себестоимости, а значит, и повышение цен реализации продукции. А цветы — это рынок с большим количеством игроков и возможностей для управления себестоимостью. Отчасти более волатильный, так как зайти в него может и фермер с площадью теплиц от 1,2 тыс. м2, в которой он решил выгнать тюльпан зимой. Но рынок и более гибкий, менее склонный к резким взлетам цены».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

