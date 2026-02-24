Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

Для эффективной работы предприятий рентабельность должна быть выше М. Стулов / Ведомости

Минсельхоз ожидает, что рентабельность молочного скотоводства в России по итогам 2025 года составит около 22% (без учета субсидий), рентабельность производства сырого молока прогнозируется на уровне 35%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение агроведомства. В нем также отмечается устойчивый рост молочной отрасли в последние пять лет. Так, по итогам 2025-го производство молока достигло рекордных 34,2 млн т. При этом сохраняется потенциал дальнейшего увеличения объемов: к 2030 году планируется нарастить выпуск до 38,5 млн т — это определенный в Доктрине продбезопасности уровень самообеспеченности в 90%.



Рост сырьевой базы способствует загрузке перерабатывающих предприятий, отмечает Минсельхоз. В результате в 2025 году в России продолжился рост производства ключевых видов молочной продукции: выпуск сухого молока и сливок увеличился на 7,3%, питьевого молока — на 3,1%, сливочного масла — на 2,1%, сыров — на 1,7%. По данным министерства, это поддержало рост среднедушевого потребления молока, которое увеличилось на 0,6%. Предварительные данные также указывают на дальнейшее увеличение потребления молочных продуктов в 2026 году. При этом по состоянию на 16 февраля розничные цены на сливочное масло за год снизились на 5,3%, пастеризованное молоко подорожало на 5,4%, а сыры — на 3,5%.



По словам управляющего партнера Streda Consulting Алексея Груздева, показатели, приведенные Минсельхозом, основаны на данных Росстата, однако к методологии расчета рентабельности молока, как правило, возникают вопросы. Они связаны с тем, как предприятия разделяют виды деятельности — растениеводство, выращивание молодняка и непосредственно производство молока. «Эта цифра, как правило, завышена, поскольку в рентабельности по молоку не учитывается выращивание молодняка — 14-18 месяцев откорма», — поясняет Груздев, добавляя, что показатель рентабельности на уровне 22% для животноводства «похож на правду».



«С учетом объема инвестиций и кредитной нагрузки нормальная рентабельность должна составлять 30-35%, а не 20% — это невысокий уровень, хотя сама цифра и кажется значительной. Инвестиции огромные, сроки окупаемости длительные, а кредитная нагрузка, особенно на новых комплексах, высокая <...>. Чтобы сохранять операционную эффективность, выдерживать финансовую и инвестиционную нагрузку, рентабельность должна быть выше», — прокомментировал Груздев «Агроинвестору».



Рентабельность в молочной отрасли в 2025 году была действительно хорошей благодаря достаточно комфортному уровню цен на сырое молоко на протяжение трех кварталов при умеренной динамике себестоимости, говорит директор аналитического департамента «Союзмолоко» Алексей Воронин. «Вместе с тем начавшаяся в четвертом квартале и продолжающаяся в настоящее время коррекция закупочных цен на сырое молоко оказывает давление на экономику производства молока, в наиболее уязвимом положении при этом находятся небольшие сельхозтоваропроизводители», — прокомментировал Воронин «Агроинвестору». В 2026 году, по словам Груздева, рынок адаптируется к турбулентностям прошлых лет (рост цены из-за накопленной инфляции и стагнация спроса), и показатели эффективности будут зависеть от конъюнктуры цен. «Сейчас цены постепенно снижаются, и в ближайшие два месяца будет происходить их восстановление, а к концу года, скорее всего, они подрастут», — заключил Груздев.



