Дмитрий Патрушев: производство молока стало максимальным за 30 лет

В прошлом году производство молока, по предварительным данным, достигло 34,4 млн т, что стало наивысшим результатом за последние 30 лет. Об этом в ходе съезда Национального союза производителей молока (Союзмолоко) сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев. Увеличение производства позволило полноценно загружать перерабатывающие мощности, и в секторе выпуска молочной продукции также сложилась положительная динамика, отметил он. «Наш внутренний рынок обеспечен широким ассортиментом молочной продукции. Также в прошлом году сохранилась позитивная тенденция роста ее среднедушевого потребления», — подчеркнул Патрушев, уточнив, что придерживается в этом вопросе данных официальной статистике, хотя есть разные оценки объемов потребления.



Кроме того, увеличение производства позволяет укреплять связи с иностранными партнерами. С 2019-го по 2024 года экспортная выручка молочной отрасли выросла на 60%, в 2025-м — еще примерно на 13%, примерно до $500 млн, привел данные Патрушев. При этом по отдельным позициям, например, поставкам мороженого за рубеж, динамика была выше — на 30%.



«В целом картина достаточно стабильная, но отрасль пока только на пути достижения индикатора Доктрины продовольственной безопасности, у нас еще много работы впереди, — обратил внимание вице-премьер. — В соответствии с целями, поставленными президентом Владимиром Путиным, к 2030 году мы должны производить 38,5 млн т сырого молока. С учетом того, на сколько мы ежегодно растем, впереди тяжелый путь, который мы должны пройти». Объемы планового прироста распределяются между регионами с учетом их особенностей, добавил Патрушев. Также он попросил Минсельхоз и руководство регионов держать молочное направление на особом контроле, чтобы обеспечить выполнение поставленной задачи.



При этом, если говорить о развитии производства, встает вопрос инвестиционной привлекательности молочного направления. По словам вице-премьера, для этого правительство обеспечивает ее масштабную поддержку: если в 2020 году она составляла 38 млрд руб., то в 2025-м — 77 млрд руб. «В целом государство поддерживает возможности для создания молочных производств и развития отрасли», — добавил он. Вместе с тем, с увеличением объемов необходимо работать и над снижением себестоимости, иначе в нынешних условиях предприятия не смогут оставаться конкурентоспособными, обратил внимание Патрушев. Среди возможных способов он назвал внедрение роботизации в переработке, снижение потерь, интенсификацию производственных процессов, а также улучшение генетического потенциала животных.



«За счет просто формального увеличения поголовья не получится прирасти до плановых показателей, нужно повышать продуктивность, — уверен Патрушев. — В племенных хозяйствах средняя продуктивность находится на уровне 10 тыс. кг на корову в год, нужно стремиться к таким показателям и в товарных хозяйствах». Этому должно способствовать внедрение геномной селекции, в этом году на нее выделено 650 млн руб. господдержки, добавил он. Кроме того, вице-премьер призвал не забывать об обеспечении биологической безопасности, поскольку тенденция на укрупнение предприятий повышает эпизоотическую нагрузку.



