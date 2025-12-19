СХП «Мокрое» увеличивает производство молока

Поголовье крупного рогатого скота в компании поддерживается на уровне 9150 голов СХП «Мокрое»

Сельхозпредприятие «Мокрое» (Липецкая область) подводит итоги работы в 2025 году. Так, надой молока по итогам января-сентября составил 29,75 тыс. т, что уже соответствует плану на весь год, рассказали «Агроинвестору» в компании. Средняя жирность молока составляет 4,06%, содержание белка — 3,38%. Поголовье крупного рогатого скота поддерживается на уровне 9150 голов. В планах на 2026 год получить около 40,5 тыс. т молока.



Средняя урожайность зерновых в компании в этом году достигла 50 ц/га, в том числе зимой пшеницы — 54,2 ц/га, что более чем на 25% превышает показатель прошлого года. По сравнению с 2024-м посевы пшеницы увеличились почти на 1 тыс. га в связи с возобновлением сева яровых сортов. Также в хозяйстве впервые сеяли озимый рапс, рассчитывая выйти на среднюю урожайность в 40 ц/га, однако итог оказался лучше — 46,4 ц/га. Урожайность сои выросли более чем на 25%, до 21 ц/га.



«Устойчивая интенсификация предприятия идет по плану. Большое значение в процессе сыграло использование собственного семенного материала, — прокомментировала гендиректор СХП «Мокрое» Ирина Бачурина. — Мы не стремимся к скачкообразному, галопирующему росту, но стабильно обеспечиваем продовольственный рынок, прежде всего, Липецкого региона, а потом и всей России качественным сырьем для дальнейшей переработки».



При этом она отметила, что увеличение объемов производства не обеспечивает соразмерный рост прибыли. «Однако текущие итоги позволяют обеспечивать экономическую стабильность предприятия, что важно для нас, как крупнейшего работодателя Лебедянского района Липецкой области, а также производителя местного сырья для пищевой промышленности», — добавила руководитель.



