Рентабельность в молочном животноводстве достигла 28,6%

Число инвестпроектов в отрасли сократилось на 35,6% «АгриВолга»

Рентабельность в молочном животноводстве по итогам прошлого года составила 28,6% без учета субсидии — это наивысший показатель за последние годы. Об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Роман Некрасов на организованной «Союзмолоко» и Milknews конференции «Молочный практикум: повышение эффективности в животноводстве», сообщается на сайте агроведомства. Это самое большое достижение отрасли, подчеркнул он, также отметив, что она стабильно показывает положительную динамику благодаря господдержке.



Основной инструмент стимулирования инвестиционной активности в молочном животноводстве — льготные кредиты. В 2025 году запланирован ввод в эксплуатацию 26 крупных инвестпроектов, 12 из них уже открыты. Общая мощность всех комплексов после их выхода на проектную мощность составит 225 тыс. т молока в год, рассказал Некрасов. «Сегодня мы видим достаточно серьезную активность: обращаются сельхозпроизводители, банки — идет постоянный информационный обмен. Есть очень серьезные проекты и предложения в части дальнейшего наращивания молочного животноводства», — добавил он. Между тем, по подсчетам аналитиков Россельхозбанка, в этом году число инвестпроектов в отрасли сократилось на 35,6% — с 253 до 163.



Замминистра также обратил внимание на расширение господдержки для развития геномной селекции в области племенного животноводства: возмещение части затрат на такую работу. Это позволит внедрить методы геномной селекции для КРС путем проведения молекулярно-генетических экспертиз, а также сформировать базу фенотипических и генотипических данных КРС.



Вместе с тем, в следующем году субсидия на литр товарного молока будет предоставляться только малому и среднему бизнесу, напомнил Некрасов, подчеркнув, что это было тяжелое, но осознанное решение, связанное с ограничением лимитов господдержки. Кроме того, у крупных игроков есть возможность взять льготный кредит, также они могут получить возмещение 30% понесенных капзатрат при реализации проектов, приводит слова Некрасова Milknews.



В январе-сентябре производство товарного молока в сельхозорганизациях увеличилось на 2,1%, в октябре-ноябре отмечается небольшое замедление темпов, однако в целом по итогам года прирост будет на уровне 1-1,5%, прогнозирует «Союзмолоко». Вместе с тем, производство в небольших КФХ и хозяйствах населения устойчиво снижается, рассказал в ходе конференции глава союза Артем Белов. «В целом, стратегически, мы вступаем в эпоху напряженной ситуации на рынке сырья <…>. Несмотря на то, что в моменте кажется, что молока на рынке достаточно, ситуация меняется очень быстро, и сейчас как раз тот случай, когда ситуация может кардинально поменяться в течение буквально одного двух кварталов», — отметил он (цитата по Milknews).



