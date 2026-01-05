Формирование рекордных товарных запасов молокоемкой продукции (масла, сыров, сухих молочных продуктов) запустило ценовую коррекцию в отрасли М. Стулов / Ведомости

В 2026 году молочную отрасль ждет поиск нового баланса. В фокусе внимания — динамика потребительского спроса, поддержание инвестиционной активности в условиях все еще высокой стоимости кредитов и волатильности на рынке, развитие эффективного партнерства с Республикой Беларусь и активизация двустороннего взаимодействия по выходу и закреплению на рынках третьих стран. «Отрасль готова к этим вызовам операционно, обладая необходимыми технологиями и компетенциями, что доказала в кризисный 2025 год, — рассказал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. — Однако для успешного прохождения этого периода критически важна благоприятная макроэкономическая конъюнктура: смягчение денежно-кредитной политики, поддержание доходов населения и эффективная работа по замещению фальсификата, которая откроет дополнительный объем для легальных производителей».



2025-й стал для молочной отрасли годом сложной адаптации и проверки на устойчивость. «Его можно охарактеризовать как период “ножниц”: мы столкнулись с парадоксальной ситуацией, когда производство товарного молока, несмотря на наши пессимистичные ожидания, выросло более чем на 2%, а потребительский спрос, напротив, снизился, — говорит Белов. — Эта диспропорция стала главным вызовом. Несмотря на все сложности, отрасль продемонстрировала финансовую устойчивость, и по итогам года многие предприятия, по данным Росстата, показали один из лучших результатов за последние семь лет».



Снижение потребительского спроса в первом-третьем кварталах и слабые темпы его последующего восстановления даже после летнего сезона и корректировки цен стало одним из ключевых отраслевых вызовов, продолжает глава союза. «Это произошло из-за комплекса причин: изменение демографии, снижение покупательной способности доходов (рост реальных заработных плат замедлился до 4,5% при гораздо более существенном увеличении цен на молочку) и переход населения к сберегательной модели поведения, когда расходы на товары повседневного спроса сокращаются в первую очередь, — пояснил он. — Также повлияли расширение зарубежного туризма, ужесточение миграционного законодательства и прочие факторы».



Главным позитивным итогом года Белов называет сохранение фундаментальной прочности отрасли. «В условиях роста издержек и дорогих денег нам удалось не только сохранить, но и нарастить производство за счет повышения продуктивности и эффективности, — отмечает он. — Кроме того, мы сделали важные системные шаги, такие как принятие закона о повышении НДС на продукцию с заменителями молочного жира, что закладывает основу для оздоровления рынка в будущем и усиления борьбы с фальсификатом. Ведется работа и по другим направлениям регулирования развития отрасли и снижения административных барьеров».



Среди событий года, повлиявших на отрасль, глава союза в первую очередь называет формирование рекордных товарных запасов молокоемкой продукции (масла, сыров, сухих молочных продуктов) в России и Белоруссии на фоне растущего производства и падающего спроса. «Это не просто цифра, а событие, которое переломило рыночную конъюнктуру и запустило ценовую коррекцию», — подчеркивает Белов. Вторым стало начало снижения закупочных цен на сырое молоко в четвертом квартале, ознаменовавшее смену рыночного цикла после длительного периода роста. Третьим, с долгосрочными последствиями, стало законодательное закрепление отмены льготной ставки НДС на продукты с заменителем молочного жира. «Этот жесткий фискальный инструмент кардинально меняет экономику недобросовестного производства и создает основу для оздоровления рынка и справедливой конкуренции в 2026 году», — подчеркивает он.



