ЦРПТ: маркировка муки не приведет к ее удорожанию

Система прослеживаемости защищает производителя от недобросовестной конкуренции

По расчетам НИФИ Минфина, вклад маркировки в конечную стоимость продукции не превышает 1% — это существенно ниже уровня инфляции и других рыночных факторов. Опыт других товарных групп не подтверждает того, что маркировка негативно сказывается на себестоимости продукции, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») в ответ на публикацию «Мукомолы оценивают рентабельность бизнеса в 0,5-1,5%».



В публикации президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко в числе прочего озвучил опасения отрасли, связанные с предстоящим введением обязательной маркировки муки, круп и макаронных изделий. 98% муки идет в индустриальное производство, и только 2% реализуется в рознице, рассказал он. При этом, по предварительным оценкам союза, инвестиции одного предприятия в оборудование для маркировки могут достигать 150 млн руб.



«Действительно, ожидается, что в конце 2026 года в России правительство примет постановление об обязательной маркировка муки. Однако важно понимать контекст: этому предшествует масштабная подготовительная работа, — отметили в ЦРПТ. — Уже сейчас, с 14 ноября 2025 года по 28 февраля 2026-го, проводится добровольный эксперимент по маркировке бакалейной продукции, включая муку, крупы, макароны и мед. Участие в эксперименте позволяет бизнесу бесплатно протестировать все процессы, получить коды маркировки без затрат и подготовиться к обязательным требованиям». Маркировке подлежит только продукция в потребительской упаковке, поступающая в розницу. Мука, поставляемая на хлебозаводы и другие предприятия в промышленных масштабах (в мешках или навалом), не маркируется, подчеркивают в ЦРПТ.



Оператор «Честного знака» также обращает внимание, что оценка инвестиций в 150 млн руб. на одно предприятие вызывает серьезные сомнения и не соответствует рыночной практике. «Во-первых, стоимость одного кода маркировки фиксирована и составляет 50 коп. (без учета НДС) и не менялась с 2019 года. Это несущественная добавка к себестоимости каждой упаковки, — поясняют там. — Во-вторых, для малого и среднего бизнеса, к которому относится подавляющее большинство мукомольных предприятий, разработаны бесплатные программные решения: мобильное приложение "Маркировка. Просто", приложение "Честный ЗНАК. Бизнес", сервис "ЭДО Лайт" для электронного документооборота. Все необходимые инструкции и обучающие вебинары доступны на официальном сайте системы».



Кроме того, государство предоставляет прямые меры поддержки, продолжают в ЦРПТ: Фонд развития промышленности предлагает льготные кредиты по программе «Маркировка товаров» под 5% годовых на срок до двух лет (сумма займа — от 5 млн руб. до 50 млн руб.). «После принятия решения со стороны правительства о старте маркировке, ЦРПТ запустит компенсацию 50% затрат на приобретение оборудования для маркировки бакалейной продукции для малых и средних предприятий, — добавляет пресс-служба ЦРПТ. — Таким образом, даже если предприятию требуется модернизация линий, существуют механизмы, позволяющие сделать это без ударной нагрузки на бюджет».



«Опасения по поводу сокращения ассортимента необъемных фасовок понятны, но маркировка здесь ни при чем. Напротив, именно система прослеживаемости защищает производителя от недобросовестной конкуренции, — уверены в ЦРПТ. — По данным ИГМУ ВШЭ, доля нелегального оборота товаров за пять лет снизилась с 26% до 9%. Честному производителю становится легче, когда с рынка уходят "серые" игроки». При этом маркировка создает равные условия для всех игроков на внутреннем рынке, а для экспортеров служит дополнительным подтверждением качества и легальности происхождения товара, что повышает доверие зарубежных партнеров, добавляют в ЦРПТ.



