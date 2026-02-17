Мукомолы оценивают рентабельность бизнеса в 0,5-1,5%

Нагрузка на мукомольные предприятия продолжает расти Pixabay

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко говорит, что бизнес справляется с поставленными перед ними задачами: производит муку высокого качества в необходимом количестве и по доступной для населения цене. В то же время рентабельность мукомольных предприятий он оценивает в 0,5-1,5%, некоторые работают в убыток. «Сложностей у нас достаточно, и они в последнее время усиливаются. Это связано с увеличением нагрузки на мукомольные предприятия», — сказал Свириденко. Так, продолжает он, была внедрена ФГИС «Зерно», что требует затрат на техническое, программное обеспечение предприятий, оплату труда оператора — все это сказывается на себестоимости продукции.



Кроме того, готовится внедрение маркировки «Честный знак» для муки, круп, макарон, меда. Она станет обязательной с 1 ноября 2026 года. Однако, обращает внимание Свириденко, 90% муки идет в индустриальное производство, и только 2% реализуется в рознице и все равно не потребляется в чистом виде. Тем не менее, по предварительным оценкам союза, инвестиции отрасли в оборудование для маркировки составят порядка 150 млрд руб. Кроме того, Свириденко считает, что внедрение системы прослеживаемости может привести к сокращению ассортимента необъемных фасовок круп, сухих завтраков, и, конечно, негативно отразится на себестоимости. Также на ней сказывается и рост затрат на логистику: по разным оценкам, за последние три года они выросли на 40%.



«Для государства главное, чтобы цены на социально значимые товары не росли, но каким образом будут производители решать вопрос растущих затрат?», — рассуждает Свириденко. При этом, обращает внимание он, по данным Росстата, в декабре 2025-го мука подешевела на 3% год к году. В то же время, продолжает он, Минпромторг говорит о необходимости использования отечественного оборудования для получения господдержки. «А сегодня было совещание, на котором говорили о необходимости наращивать экспорт. Мы в экспорте конкурируем с Турцией, Казахстаном, Узбекистаном, Египтом — они не занимаются импортозамещением, а используют оборудование, которое позволяет добиваться наиболее высокого качества при наименьших затратах», — прокомментировал Свириденко «Агроинвестору», добавив, что российские мукомолы в результате должны и наращивать экспорт, и переходить на отечественное оборудование. Но даже в этих условиях подотрасль выполняет задачи по объемам, качеству и ценам, заключил эксперт.



