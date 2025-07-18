Эксперты прогнозируют постепенное снижение ключевой ставки Е. Разумный / Ведомости

Рост ВВП по итогам года может замедлиться и составить 1,2% против 4,3% в 2024-м, а ключевая ставка будет постепенно снижаться, что приведет к освобождению части рублевых активов. Об этих и других макроэкономических трендов рассказали представители ВЭБ.РФ и «Сбербанк КИБ» на летней конференции сельхозпроизводителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора «Где маржа 2025», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка.



По данным ВЭБ.РФ, с середины 2022 года и до конца 2024-го ВВП рос высокими темпами. Вместе с тем, за первый квартал 2025 года он сократился на 0,6% к предыдущему периоду. В апреле — мае произошла стабилизация ситуации, и в мае экономика показала около нулевую динамику. «Рост промышленности, потребления, общественного питания были нейтрализованы сокращением строительного сектора, оптовой торговли, грузооборота и сельского хозяйства», — отметил заместитель директора ВЭБ.РФ Сергей Власов. Он уточнил, что грузооборот снизился по всем видам транспорта, а розничный товарооборот, оказавший позитивное влияние на ВВП, вырос в основном за счет продовольственных товаров.



По информации «Сбербанк КИБ», если в 2021 году безработица в России превышала 4%, то сейчас она находится на очень низком уровне и составляет 2,3%. «Фактически, это означает, что в течение некоторого времени рынок труда был рынком рабочего — надо было платить больше денег, чтобы он остался. А если переманить, то нужно платить еще больше», — подчеркнул главный экономист аналитического управления «Сбербанк КИБ» Антон Струченевский. В итоге темпы роста зарплат в реальном выражении сильно опережали темпы увеличения производительности труда — по итогам прошлого года показатели составляли более 9% и 3,5% соответственно. В первом квартале текущего года, по данным ВЭБ.РФ, наблюдалось сокращение реальной заработной платы, что эксперты организации связывают с изменениями в налоговом законодательстве. В то же время, они ожидают, что по итогам мая и июня будет положительная динамика по показателю реальной заработной платы.



Инфляция замедляется, отметил Власов. По данным Росстата, к концу июня показатель составил 9,4% против 9,9% в конце мая. «В июне рост цен оставался умеренным, примерно 0,2% месяц к месяцу. Товары, на которые наблюдалось снижение цен — картофель, яйца, сахар, крупы. В то же время, росли цены на мясо, бытовые товары и медикаменты», — уточнил Власов. По итогам июля эксперты ВЭБ.РФ ожидают ускорение инфляции. Главным фактором является индексация тарифов ЖКХ на 13-15%.



До конца года ожидается сокращение темпов корпоративного кредитования из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Темпы роста доходов ожидаются низкие. При этом темпы роста расходов в федеральном бюджете значительные — по итогам первого полугодия 2025-го к предыдущему полугодию они составят 20%. «При сохранении таких темпов роста расходов и неизменности макроэкономической ситуации до конца года можно ожидать существенного роста дефицита бюджета», — отметил Власов.



Курс рубля укрепляется, что связано со стабильным притоком валюты, привлекательностью рублевых активов, низкими параметрами импорта, учитывая значительные запасы, сформированные в предыдущие годы. Профицит торгового баланса в мае остался на уровне апреля и продолжает оставаться источником притока в страну валюты, добавил представитель ВЭБ.РФ. В дальнейшем эксперты организации ожидают ослабление курса, восстановление импорта по мере сокращения запасов — курс доллара в 2026 году вырастет до 96 руб., полагают они.



Струченевский напомнил, что последние два года темпы роста ВВП в России превышали 4%. «Но, судя по всему, все-таки экономика действительно вошла в фазу перегрева. И об этом говорит достаточно высокая инфляция. Мы видим, что рост будет явно продолжаться, но, скорее всего, темпы его будут гораздо более умеренными», — поделился он. В ВЭБ.РФ считают, что рост ВВП по итогам 2025 года может составить 1,2% против 4,3% в 2024-м, а уровень инфляции снизится до 6,7%.



Уровень ключевой ставки, считают в «Сбербанк КИБ», к концу года будет диапазоне 14-16%. По прогнозам ВЭБ.РФ, к концу 2025-го ключевая ставка снизится до 16%, а еще через год — до 10%. Это приведет к освобождению части рублевых активов и перенаправлению их на внутренний рынок, на потребление и реализацию того отложенного спроса товаров, который наблюдался при высокой ключевой ставке, отметил Власов.



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