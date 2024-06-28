Минсельхоз отметил важность снятия ограничений в торговле продукцией АПК

Рост численности населения приводят к ускоренному повышению спроса на продукты питания в мире Pixabay

В течение следующих 10 лет потребление продуктов питания в мире превысит объем их производства, поэтому крайне важно обеспечить непрерывную работу всех цепочек поставок продовольствия и устранить все ограничения в торговле сельскохозяйственной продукцией. Об этом в своем приветствии участникам Конференции по продовольственной безопасности и обеспечению устойчивого сельскохозяйственного развития, которая проходит в преддверии встречи министров сельского хозяйства стран БРИКС, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут, сообщает пресс-служба министерства. Речь идет о логистических, финансовых и других ограничениях.



Министр отметила, что продовольственная безопасность и устойчивое развитие сельского хозяйства являются ключевыми факторами современных тенденций на мировом аграрном рынке. Рост численности населения, увеличение доли городских жителей, изменение потребительских предпочтений приводят к ускоренному повышению спроса на продукты питания в масштабах всего мира, подчеркнула Лут. Министр отметила, что расширение БРИКС в 2024 году стало началом нового этапа развития объединения и предоставило дополнительные возможности для укрепления взаимодействия в сельскохозяйственной сфере. «В качестве председателя объединения в текущем году Россия будет делать все, чтобы наша общая работа была эффективной», — добавила она.



Глава Минсельхоза также напомнила, что совокупный валовый внутренний продукт по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) стран БРИКС составил около трети соответствующих мировых значений. «На БРИКС приходится 30% земной суши, 45% мирового населения, треть мировых сельхозземель, более 40% производства зерновых и мяса, свыше половины мирового объема вылова рыбы и порядка 40% выпускаемой молочной продукции», — привела данные она.



В феврале в своем обращении к Федеральному собранию президент Владимир Путин говорил об изменениях, которые ожидаются в доле стран БРИКС и Группы семи (G7) в мировой экономике в ближайшем будущем. По словам президента, страны БРИКС, включая четыре недавно присоединившихся государства, будут составлять около 36,6% мирового ВВП, тогда как доля стран G7 снизится до 27,8%. По его словам, эти цифры представляют собой значительное изменение по сравнению с прошлыми десятилетиями. Согласно данным МВФ, в 2023 году страны G7 владели 43,7% мирового ВВП, в то время как БРИКС — 26%. При расчетах по ППС, на страны БРИКС приходилось 31,5% мирового ВВП, на G7 — 30,7%.



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