ФАС проанализирует наценки у крупнейших ритейлеров

Служба выяснит, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные населением продукты Pixabay

ФАС сообщила, что направила запросы в 11 крупнейших розничных организаций — Х5, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Монетка», «Глобус», «Мария Ра» и «Азбука вкуса». Служба запросила информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров с 1 сентября 2025 года по 31 января 2026-го.



ФАС проанализирует все товарные позиции 26 категорий продуктов питания, включая ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. «Это позволит выяснить, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные населением продукты, а также как они транслируют изменения закупочных цен в стоимость на полке», — говорится в сообщении службы. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства она будет пресекать нарушения. В конце 2025 года служба сообщала, что по его итогам наценка федеральных торговых сетей на продукты «первой цены» составила 4,7%, тогда как в 2021-м достигала 17,5%.



По данным Росстата, с 20 по 26 января индекс потребительских цен составил 100,19%, с начала месяца — 101,91%. Для сравнения — за весь январь прошлого года — 101,23%. Среди продовольственных товаров плодоовощная продукция подорожала в среднем на 2% за неделю. В том числе огурцы выросли в цене на 4,6%, томаты — на 1,8%, капуста и морковь — на 1,7%, картофель — на 1,6%, свекла — на 1,5%, яблоки — на 1,3%, лук — на 0,5%, бананы — на 0,4%. Говядина стала дороже на 1%, при этом свинина подешевела на 0,4%, курица — на 0,3%. Средняя цена на яйца выросла на 0,4%.



В середине января ФАС сообщала, что направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта, чтобы изучить ценовую ситуацию на рынке и при необходимости принять меры антимонопольного реагирования. Согласно Росстату, с 1 по 12 января плодоовощная продукция подорожала на 7,9%. Минсельхозе отмечал, что ценовая ситуация на внутреннем рынке стабильная, и цены производителей по ряду позиций остаются ниже уровня прошлого года.



