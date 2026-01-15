Рост цен на овощи зимой — традиционный фактор Е. Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта, чтобы изучить ценовую ситуацию на рынке и при необходимости принять меры антимонопольного реагирования. Так, согласно информации на сайте ведомства, компании, входящие в группы «Рост», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето», должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также о себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж и системе сбыта. По результатам анализа этих сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.



В то же время в Минсельхозе отмечают, что рост производства овощей в России позволяет сохранять в целом стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке, и цены производителей по ряду позиций сейчас остаются ниже уровня прошлого года, пишет «Российская газета». Так, отпускные цены на томаты снизились на 21,6% в годовом выражении, на огурцы — на 9,9%. Стоимость овощей в розничной торговле также, по данным Минсельхоза, ниже показателей годичной давности. Одним из ключевых инструментов сдерживания цен в ведомстве назвали расширение практики долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями с фиксированной формулой цены, что позволяет снизить влияние сезонных и логистических колебаний.



По данным Росстата, с 1 по 12 января плодоовощная продукция в России подорожала на 7,9%. В частности, огурцы за этот период выросли в цене на 21,3%, томаты — на 13,6%. Кроме того, увеличилась цена картофеля — на 5,8%, капуста прибавила 4%, морковь — 3,8%, свекла и репчатый лук — по 3,6%, яблоки — 2,4%.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что рост цен на тепличные овощи объясняется сезонным фактором: в январе-феврале всегда фиксируются максимальные в течение года цены на огурцы, в марте-апреле — на томаты. «В этот период резко растет себестоимость, поскольку в ее структуре доля электроэнергии для досвечивания может составлять 50-60%. В декабре-феврале световой день очень короткий, и без света овощи просто не будут давать плоды», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору», добавив, что естественного освещения в этом году и в декабре 2025-го было крайне мало.



В результате круглогодичные теплицы вынуждены постоянно использовать досвечивание: для огурцов нужно порядка 18 часов в сутки, для томатов — не менее 16 часов. «И это должен быть мощный световой поток, который примерно соответствует солнечному излучению по мощности, люксам, а также спектру. Это все очень дорого», — подчеркивает эксперт. Кроме того, добавляет она, зимой овощей в целом становится меньше: во-первых, досвечивание есть не во всех зимних теплицах, во-вторых, многие производители ради экономии снижают уровень досвечивания, что влияет на урожайность. Также на ценах мог отразиться рост НДС: хотя производители овощей и платят льготную ставку в 10%, многие расходные материалы с 2026 года облагаются налогом в 22%, а не в 20%, как было в 2025-м. Впрочем, заключает она, обращение ФАС к холдингам может быть связано с желанием проанализировать рынок, чтобы определить долю каждого игрока — не нарушают ли они закон о конкуренции.



