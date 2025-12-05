разделы

Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Группа «РОСТ» возводит тепличные комплексы в Сибири и на Дальнем Востоке

В этом году инвестиционная активность компании сохранилась примерно на уровне 2024-го

В прошлом году компания собрала около 450 тысяч тонн тепличных овощей
В активной стадии строительства у группы «РОСТ» сейчас находятся проекты в Сибири (Омская область) и на Дальнем Востоке (Бурятия) — это два тепличных комплекса площадью примерно по 20 га и стоимостью 10 млрд руб. каждый. Один комплекс будет вводиться в эксплуатацию во второй половине 2026 года, второй — в первой половине 2027-го, рассказала «» гендиректор УК «РОСТ» Наталья Лореш. «Параллельно идет подготовка исходно-разрешительной документации и проектирование еще нескольких комплексов, но пока говорить о них что-либо конкретное преждевременно», — добавила она.

В этом году инвестиционная активность компании сохранилась примерно на уровне 2024-го, сравнила Лореш. «Зависимость срока окупаемости от размера ключевой ставки велика, поскольку современное производство в защищенном грунте является крайне капиталоемким, — отметила она. — Однако этот риск смягчается, во-первых, программой льготного кредитования Минсельхоза, во-вторых, тем, что мы при расчетах закладываем прогнозируемое снижение ключевой ставки».

Ключевой тренд, общий для всех — это цифровая трансформация, продолжает Лореш. Поэтому основные инвестиции в АПК сегодня направляются в области, которые кардинально повышают эффективность: это разработка ПО, цифровизация и роботизация, перечисляет руководитель. «Задача новых технологий — решить классические проблемы отрасли: повысить производительность труда, оптимизировать затраты на персонал и минимизировать операционные риски, связанные с человеческим фактором», — добавила Лореш.

ГК «Рост» - крупнейший производитель тепличных овощей в России. В ее состав входят 22 тепличных комплекса в Московской, Нижегородской, Рязанской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Брянской, Белгородской, Ростовской, Волгоградской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Мордовии и Краснодарском крае, одноименные торговый дом и управляющая компания. Объем производства в прошлом году составил около 450 тыс. т.

