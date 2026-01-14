Овощи «борщевого набора» в 2025 году подешевели в торговых сетях на 28%

Несмотря на хороший урожай, весной на российский рынок начнет поступать импорт Pixabay

В декабре 2025 года овощи «борщевого набора» и картофель «первой цены» в крупных торговых сетях подешевели на 28% год к году, следует из мониторинга аналитического центра Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). За весь прошлый год белокочанная капуста подешевела на 38% относительно 2024-го, картофель — на 31%, репчатый лук — на 25%, свекла — на 22%, морковь — на 19,7%. В целом социально значимые продукты «первой цены» за год стали доступнее на 9,3%, снижение цен отмечено в 16 из 25 товарных категорий.



Снижение цен на овощи «борщевого набора» почти на треть обусловлено благоприятным урожаем, слаженной работой сетей с производителями и социальной политикой ритейлеров, считает председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. «По семи продовольственным категориям товаров “первой цены”, включая овощи, в декабре ритейлеры работали с отрицательной маржой, инвестируя в доступность базовых продуктов для покупателей. Сезонный рост цен на овощи в декабре относительно ноября обусловлен завершением сезона сбора и увеличением затрат на хранение, однако выстроенные партнерские отношения с поставщиками позволяют торговым сетям сдерживать его собственными средствами», — отмечает Богданов (цитата по сообщению АКОРТ). Так, в декабре по сравнению с ноябрем 2025-го цены на социально значимые продукты «первой цены» выросли на 0,5%. При этом репчатый лук подорожал на 8,5%, морковь — на 5,8%, картофель — на 5,6%, свекла — на 3,3%, белокочанная капуста — на 2,2%.



В целом средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены» в декабре составила 3%, снизившись на 1,8 процентного пункта год к году. С отрицательной наценкой — по ценам ниже закупочных — в декабре продавались товары «первой цены» в семи из 25 категорий: морковь (минус 10,4%), белокочанная капуста (минус 7,6%), рис (минус 4,1%), куриные яйца (минус 2,2%), подсолнечное масло (минус 1,8%), говядина (минус 0,4%), сезонные яблоки (минус 0,3%). «Торговые сети, сдерживая сезонный рост цен на востребованные овощи “первой цены”, продавали их дешевле закупочной стоимости. Инвестиции крупных ритейлеров в сдерживание цен составили в среднем 2,9 руб. на каждый килограмм моркови “первой цены”, 2,2 руб. на 1 кг белокочанной капусты, 1,78 руб. — на десяток куриных яиц», — говорится в мониторинге АКОРТ.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова объясняет снижение цен на овощи открытого грунта их более высоким урожаем в 2025 году относительно 2024-го. По словам эксперта, цены на овощи «борщевого набора» сильно зависят от объема предложения в том числе и потому что их экспорт практически отсутствует — на товарное предложение на внутреннем рынке он не влияет. В то же время современных овощехранилищ с охлаждающими системами недостаточно для того, чтобы сохранить продукцию до поступления нового урожая. В связи с этим, начиная с апреля этого года на российский рынок традиционно начнет поступать импорт.



При этом современные овощехранилища вводятся в эксплуатацию, продолжает она, но производством овощей открытого грунта, а также картофеля, как правило, занимаются небольшие и средние фермерские хозяйства. Они, во-первых, не могут позволить себе такие объекты, во-вторых, их объем производства слишком низкий, что удлиняет сроки окупаемости хранилищ. «Для небольших хозяйств нецелесообразно с коммерческой точки зрения строить хранилища, поэтому им важно сбыть урожай как можно быстрее — в ноябре-декабре», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору».



