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По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия продолжит наращивать экспорт пшеницы: к 2030 году отгрузки на внешние рынки достигнут 51,54 млн т, а в 2035-м вырастут до 60,15 млн т. Согласно оценке аналитиков, в 2023—2025 годах за рубеж уходило в среднем по 46,2 млн т, пишет «Прайм». Кроме того, существенно вырастет экспорт кукурузы — до 4,3 млн т в 2030 году и 4,9 млн т в 2035-м с 3,3 млн т в 2023—2025-м и риса — до 201 тыс. т и 283 тыс. т соответственно против 125 тыс. т.



При этом аналитики ожидают некоторого замедления экспорта сахара в среднесрочной перспективе: согласно их оценке, поставки на внешние рынки в 2030 году составят 718 тыс. т против 857 тыс. т в 2023—2025 годах. Однако в дальнейшем экспорт вновь перейдет к росту и по итогам 2035-го составив 945 тыс. т. Также прогнозируется рост экспорта говядины: до 38 тыс. т в 2030 и 2035 годах с 36 тыс. т в 2023—2025-м, свинины — до 146 тыс. т (127 тыс.т), а мяса птицы — до 350 тыс. т (307 тыс. т).



По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, рост экспорта пшеницы до 60 млн т в 2035 году вполне реален и соответствует текущим трендам. Также, говорит эксперт, Россия может нарастить экспорт масличных и продуктов их переработки, свинины и мяса птицы. Ранее «Агроинвестор» писал, что по итогам этого года, если сохранится текущая положительная тенденция, экспорт продукции свиноводства может составить 430-440 тыс. т на более чем $1,1 млрд.



По прогнозу федерального центра «Агроэкспорт», в сезоне-2025/26 Россия сможет экспортировать около 61,8 млн т зерновых и зернобобовых культур. В апреле исполнительный директор Союза производителей и экспортеров зерна Ксения Боломатова говорила «Интерфаксу», что отгрузки всех зерновых составят не менее 60 млн т, из которых 54 млн т — пшеница. В то же время в январе министр сельского хозяйства Оксана Лут отмечала, что Россия планирует снизить долю зерна в экспорте продукции АПК до 25% к 2030 году.



Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов тогда говорил, что что оптимальной доли зерновых в структуре экспорта не существует. В то же время стабильно высокие валовые сборы зерна создают экспортный потенциал, реализация которого остается в зоне серьезных рисков из-за снижения рентабельности производства, низкой ценовой конъюнктуры и потери конкурентоспособности на фоне растущего мирового предложения. По словам Краснова, в прошлом году доля зерновых сократилась в натуральном выражении более чем на 5 п.п., в стоимостном выражении — упала на 10 п.п. и составила около 30%. Доля масложировой продукции в общей структуре экспорта выросла на несколько процентных пунктов.



По мнению гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, России надо заниматься экспансией на мировом рынке пшеницы и увеличивать ее экспорт. «Не думаю, что нужно сокращать ее долю (в объеме от всего экспорта российского АПК)», — ранее отмечал эксперт, добавляя, что крупнейшие поставщики продукции АПК на мировом рынке — США и Бразилия — также отгружают и продукцию с низкой добавленной стоимостью, в том числе зерно.



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