Экспорт свинины в этом году может достигнуть 440 тысяч тонн

В первом полугодии вывоз продукции свиноводства за рубеж вырос на 11% Pixabay

Если продолжится тенденция, которую мы наблюдаем по итогам первого полугодия, то за 2026 год экспорт продукции свиноводства может составить 430-440 тыс. т на более чем $1,1 млрд. Такой «осторожный» прогноз озвучил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев на годовом собрании членов объединения. «Это около 9% от нашего внутреннего производства, — уточнил он. — Доля вывоза более 10% может создавать риски в случае возможных проблем на внешних рынках, если эти объемы останутся внутри страны».



В 2025 году экспорт продукции свиноводства составил 398,4 тыс. т, увеличившись относительно 2024-го на 24%, или 76 тыс. т на сумму свыше $1 млрд. Россия уверенно вошла в топ-5 мировых экспортеров свинины, подчеркнул Ковалев. В целом отгрузки мяса на внешние рынки выросли на 14% (111,9 тыс. т), до 913,4 тыс. т на $2,2 млрд. По словам Ковалева, в этом году экспорт уже не может расти такими темпами, как в предыдущие годы когда поставки прибавляли по 25-30%. Тем не менее, по итогам первых шести месяцев отгрузки продукции свиноводства, оценочно, могут увеличиться на 11% (22,9 тыс. т), до 223,1 тыс. т. Это несколько снизило излишнее предложение свинины на перенасыщенном внутреннем рынке. Но вместе с этим сократился экспорт мяса птицы и говядины — на 27% и 31% соответственно, что увеличило их предложение в России в сумме почти на 70 тыс. т, оценил НСС. В целом вывоз мяса в первом полугодии уменьшился на 11% (48,7 тыс. т), до 408 тыс. т.



В свиноводстве положительная динамика отгрузок в январе-июне сохранилась за счет увеличения поставок в Китай (на 65% или 23,1 тыс. т, до 58,5 тыс. т) и в Беларусь (плюс 17% или 12,2 тыс. т, до 81,8 тыс. т). Также новой перспективной точкой роста стали Филиппины, куда после открытия рынка страны для российской продукции свиноводства, было вывезено 13,1 тыс. т. По словам Ковалева, в Китае еще есть реалистичные перспективы вырасти в два-три раза, пока продукцию свиноводства туда поставляют только три компании, их доля в общем импорте свинины Китаем по итогам прошлого года составила около 3-4%. Тем не менее, по данным китайской таможни, в мае Россия вошла в топ-3 поставщиков этого вида мяса в страну, уступив Испании и Бразилии.



«Дополнительные поставки на экспорт снижают предложение внутри страны, нормализуя ценовую ситуацию, — отметил Ковалев. — На страны Юго-Восточной Азии приходится уже около поливны экспорта российской продукции свиноводства, а доля субпродуктов в поставках туда приближается к 50%. О пользе экспорта именно субпродуктов по высоким ценам для экономики наших предприятий я уже не раз говорил».



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