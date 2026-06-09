«Мираторг» планирует увеличить экспорт свинины в Китай

Аттестация предприятия в Курской области позволит расширить ассортимент поставляемой в Китай продукции свиноводства «Мираторг»

«Мираторг» рассчитывает получить разрешение на экспорт свинины в Китай с еще одного своего предприятия. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент агрохолдинга Виктор Линник. По его оценке, это позволит увеличить объемы поставок на 20-30%. «Мы уже подали заявку на аттестацию нашего предприятия в Курской области. Кроме как к росту поставок, это может привести и к расширению ассортимента поставляемой в Китай свиноводческой продукции. Нам предстоит большая работа», — отметил он.



Также в ближайшей перспективе компания намерена начать поставки в Малайзию и Индонезию. «Сейчас ведутся переговоры и процедуры аттестации. Открытие Индонезии возможно уже в ближайшие месяцы. И да, мы планируем поставлять туда свинину. По Малайзии же сложно сказать о сроках», — добавил Линник.



Российский рынок практически насыщен мясом, его потребление в стране превышает 82 кг на человека год, отметил он, подчеркнув, что это достаточно высокий уровень. «Мы понимаем, что все дополнительные объемы, которые мы будем производить, в основном ориентированы на экспорт. А для того, чтобы быть конкурентоспособными на внешних рынках, помимо нашей профессиональной работы, необходимо еще иметь адекватный курс рубля и конкурентную стоимость кредитов», — обратил внимание президент «Мираторга».



В ходе Петербургского международного экономического форума «Мираторг» и правительство Брянской области подписали инвестиционное соглашение, которое предусматривает строительство в регионе двух свинокомплексов, ранее сообщал «Агроинвестор». Общий объем инвестиций в проект составит до 6 млрд руб. Выход на проектную мощность в 2028 году позволит производить на каждой площадке почти по 12 тыс. т свинины в живом весе в год. Новые комплексы позволят заместить объемы, выпавшие из-за вынужденного закрытия предприятий на приграничных территориях.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев на XV Международной научно-практической конференции и выставке «Ветеринария в АПК» обращал внимание, что на фоне насыщения внутреннего рынка перспективы развития свиноводства зависят от темпов увеличения экспорта. В прошлом году на внешние рынки было поставлено около 8,5% от объема производства, в этом, несмотря на крепкий рубль, отгрузки продолжаются, хотя текущий курс рубля делает экспорт почти убыточным. За январь-апрель вывоз увеличился на 10%, составив 142,6 тыс. т, по итогам года союз прогнозирует прирост на 5-6%, до 410-415 тыс. т.



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