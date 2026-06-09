разделы

реклама

журналы

«Мираторг» планирует увеличить экспорт свинины в Китай

Также компания ждет открытия поставок в Индонезию и Малайзию

| Агроинвестор |

Аттестация предприятия в Курской области позволит расширить ассортимент поставляемой в Китай продукции свиноводства
Аттестация предприятия в Курской области позволит расширить ассортимент поставляемой в Китай продукции свиноводства

«» рассчитывает получить разрешение на экспорт свинины в Китай с еще одного своего предприятия. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент агрохолдинга Виктор Линник. По его оценке, это позволит увеличить объемы поставок на 20-30%. «Мы уже подали заявку на аттестацию нашего предприятия в Курской области. Кроме как к росту поставок, это может привести и к расширению ассортимента поставляемой в Китай свиноводческой продукции. Нам предстоит большая работа», — отметил он.

Также в ближайшей перспективе компания намерена начать поставки в Малайзию и Индонезию. «Сейчас ведутся переговоры и процедуры аттестации. Открытие Индонезии возможно уже в ближайшие месяцы. И да, мы планируем поставлять туда свинину. По Малайзии же сложно сказать о сроках», — добавил Линник.

Российский рынок практически насыщен мясом, его потребление в стране превышает 82 кг на человека год, отметил он, подчеркнув, что это достаточно высокий уровень. «Мы понимаем, что все дополнительные объемы, которые мы будем производить, в основном ориентированы на экспорт. А для того, чтобы быть конкурентоспособными на внешних рынках, помимо нашей профессиональной работы, необходимо еще иметь адекватный курс рубля и конкурентную стоимость кредитов», — обратил внимание президент «».

В ходе Петербургского международного экономического форума «» и правительство Брянской области подписали инвестиционное соглашение, которое предусматривает строительство в регионе двух свинокомплексов, ранее сообщал «». Общий объем инвестиций в проект составит до 6 млрд руб. Выход на проектную мощность в 2028 году позволит производить на каждой площадке почти по 12 тыс. т свинины в живом весе в год. Новые комплексы позволят заместить объемы, выпавшие из-за вынужденного закрытия предприятий на приграничных территориях.

Гендиректор Юрий Ковалев на XV Международной научно-практической конференции и выставке «Ветеринария в АПК» обращал внимание, что на фоне насыщения внутреннего рынка перспективы развития свиноводства зависят от темпов увеличения экспорта. В прошлом году на внешние рынки было поставлено около 8,5% от объема производства, в этом, несмотря на крепкий рубль, отгрузки продолжаются, хотя текущий курс рубля делает экспорт почти убыточным. За январь-апрель вывоз увеличился на 10%, составив 142,6 тыс. т, по итогам года союз прогнозирует прирост на 5-6%, до 410-415 тыс. т.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Журнал

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026
Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2026
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы