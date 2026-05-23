Агрохолдинг «Лазаревское» за счет управленческих решений увеличил прибыль на треть

Есть ряд вызовов, на которые компаниям АПК сложно повлиять напрямую

Внедрение комплексной системы управления переводит компанию из уязвимой позиции в управляемую
Агрохолдинг «Лазаревское» в условиях негативных внешних факторов и целого ряда других вызовов, с которыми столкнулся российский АПК, сохранил устойчивость и положительные финансовые результаты — например, сальдо операционного денежного потока по итогам 2025 года увеличилось на 79%, суммарная выручка — на 9%, а прибыль до налогообложения — почти на треть. Стабильность компании в условиях сложного рынка обеспечило внедрение комплексной системы управления, которое осуществлялось в течение пяти лет, рассказала на конференции «: PRO животноводство и комбикорма» гендиректор компании Кристина Романовская.

По ее словам, есть целый ряд вызовов, на которые компаниям отрасли зачастую сложно повлиять напрямую — помимо внешних рисков это рост себестоимости, усиление кадрового голода, недобросовестные поставщики, а также усиление госрегулирования в связи с экспортными задачами и внедрение в связи с этим цифровых инструментов. Отсутствие комплексного подхода в производственном учете означает невозможность управлять прибылью, поскольку может приводить к ошибкам в распределении затрат при калькуляции себестоимости.

«В условиях таких вызовов управлять без системы означало гарантированную потерю маржинальности. Поэтому мы приняли стратегическое решение — строить систему, а не просто латать дыры», — отметила Романовская. По ее словам, чтобы обеспечить согласованность действий между различными звеньями компании, были сформированы отдельные подразделения по снабжению, юридическому и маркетинговому сопровождению, а также IT-структвра. Контроль за всеми рабочими процессами отдан финансово-экономической службе.

«Лазаревское» располагает земельным банком площадью более 25 тыс. га в Тульской области. Растениеводство напрямую влияет на стоимость конечного продукта — свинины, поэтому управление себестоимостью здесь критически важно: по словам Романовской, она прогнозируется на год вперед, что позволяет оперативно реагировать на изменения конъюнктуры, оптимизировать нагрузку на технику и персонал, а также эффективно использовать аутсорсинг в период сезонных работ. Одной из ключевых статей расходов в растениеводстве являются семена, поэтому для оптимизации этих затрат в 2022 году был запущен собственный завод по их производству. «Этот шаг оказался чрезвычайно успешным: чистота семян достигла 99,89%, энергия прорастания — 91%, всхожесть — 99%», — привела данные Романовская.

Следующий этап касался управления качеством комбикормов и контроля их питательной ценности: компания, столкнувшись с проблемой недобросовестных поставщиков, завышавших содержание питательных веществ в премиксах, начала проводить постоянные лабораторные исследования всего сырья, ориентируясь на необходимую питательную ценность кормов для собственного поголовья.

Серьезный результат в животноводстве агрохолдинг ждет от системы неинвазивного взвешивания с использованием искусственного интеллекта (она находится в опытно-промышленной эксплуатации на 200 животных): уже сейчас себестоимость свинины в сопоставимых ценах уменьшилась на 2,6%, падеж сократился на 16,5%, а расход кормов стал ниже на 2,4%.

Внедрение MES-системы планируется и в мясопереработке. «В этом году мы входим в серьезный проект по модернизации мясопереработки именно с внедрением MES-системы, что позволит нам управлять себестоимостью. А что касается продаж, то здесь мы тоже создали гибкую систему управления, которая позволяет перераспределять потоки продукции в зависимости от динамики рынка, оперативно реагируя на изменения», — пояснила Романовская.

Внедрение принципов бережливого производства тоже внесло вклад в повышение эффективности: на свинокомплексе провели модернизацию климатической и вентиляционной систем, была запущена собственная электрогенерация, а из отходов свиноводства в бойне производится белковая добавка.

В целом запуск комплексной системы управления устранил разрыв между производством и финансовым потоком. Экономическая эффективность подтверждается цифрами: в 2025 году по сравнению с 2024 годом сальдо операционного денежного потока выросло на 79%, выручка и прибыль до налогообложения прибавили 9% и 32%, соотношение долг/EBITDA находится на уровне менее 1,5х, производительность труда увеличилась на 13%. «Внедрение комплексной системы управления переводит компанию из уязвимой позиции в управляемую. И это очень важно для того, чтобы сохранять финансовую устойчивость, особенно сегодня», — заключила глава агрохолдинга.

Агрохолдинг «Лазаревское» - одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области. Основные виды деятельности — производство и переработка сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства. Поголовье свиноводческого комплекса насчитывает около 60 тыс. животных, фермы крупного рогатого скота — 3,5 тыс. голов. В агрохолдинг входит мясоперерабатывающий комбинат производительностью 10 тыс. т продукции в год.

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

