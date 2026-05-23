Агрохолдинг «Лазаревское» за счет управленческих решений увеличил прибыль на треть

Внедрение комплексной системы управления переводит компанию из уязвимой позиции в управляемую Агрохолдинг «Лазаревское»

Агрохолдинг «Лазаревское» в условиях негативных внешних факторов и целого ряда других вызовов, с которыми столкнулся российский АПК, сохранил устойчивость и положительные финансовые результаты — например, сальдо операционного денежного потока по итогам 2025 года увеличилось на 79%, суммарная выручка — на 9%, а прибыль до налогообложения — почти на треть. Стабильность компании в условиях сложного рынка обеспечило внедрение комплексной системы управления, которое осуществлялось в течение пяти лет, рассказала на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» гендиректор компании Кристина Романовская.



По ее словам, есть целый ряд вызовов, на которые компаниям отрасли зачастую сложно повлиять напрямую — помимо внешних рисков это рост себестоимости, усиление кадрового голода, недобросовестные поставщики, а также усиление госрегулирования в связи с экспортными задачами и внедрение в связи с этим цифровых инструментов. Отсутствие комплексного подхода в производственном учете означает невозможность управлять прибылью, поскольку может приводить к ошибкам в распределении затрат при калькуляции себестоимости.



«В условиях таких вызовов управлять без системы означало гарантированную потерю маржинальности. Поэтому мы приняли стратегическое решение — строить систему, а не просто латать дыры», — отметила Романовская. По ее словам, чтобы обеспечить согласованность действий между различными звеньями компании, были сформированы отдельные подразделения по снабжению, юридическому и маркетинговому сопровождению, а также IT-структвра. Контроль за всеми рабочими процессами отдан финансово-экономической службе.



«Лазаревское» располагает земельным банком площадью более 25 тыс. га в Тульской области. Растениеводство напрямую влияет на стоимость конечного продукта — свинины, поэтому управление себестоимостью здесь критически важно: по словам Романовской, она прогнозируется на год вперед, что позволяет оперативно реагировать на изменения конъюнктуры, оптимизировать нагрузку на технику и персонал, а также эффективно использовать аутсорсинг в период сезонных работ. Одной из ключевых статей расходов в растениеводстве являются семена, поэтому для оптимизации этих затрат в 2022 году был запущен собственный завод по их производству. «Этот шаг оказался чрезвычайно успешным: чистота семян достигла 99,89%, энергия прорастания — 91%, всхожесть — 99%», — привела данные Романовская.



Следующий этап касался управления качеством комбикормов и контроля их питательной ценности: компания, столкнувшись с проблемой недобросовестных поставщиков, завышавших содержание питательных веществ в премиксах, начала проводить постоянные лабораторные исследования всего сырья, ориентируясь на необходимую питательную ценность кормов для собственного поголовья.



Серьезный результат в животноводстве агрохолдинг ждет от системы неинвазивного взвешивания с использованием искусственного интеллекта (она находится в опытно-промышленной эксплуатации на 200 животных): уже сейчас себестоимость свинины в сопоставимых ценах уменьшилась на 2,6%, падеж сократился на 16,5%, а расход кормов стал ниже на 2,4%.



Внедрение MES-системы планируется и в мясопереработке. «В этом году мы входим в серьезный проект по модернизации мясопереработки именно с внедрением MES-системы, что позволит нам управлять себестоимостью. А что касается продаж, то здесь мы тоже создали гибкую систему управления, которая позволяет перераспределять потоки продукции в зависимости от динамики рынка, оперативно реагируя на изменения», — пояснила Романовская.



Внедрение принципов бережливого производства тоже внесло вклад в повышение эффективности: на свинокомплексе провели модернизацию климатической и вентиляционной систем, была запущена собственная электрогенерация, а из отходов свиноводства в бойне производится белковая добавка.



В целом запуск комплексной системы управления устранил разрыв между производством и финансовым потоком. Экономическая эффективность подтверждается цифрами: в 2025 году по сравнению с 2024 годом сальдо операционного денежного потока выросло на 79%, выручка и прибыль до налогообложения прибавили 9% и 32%, соотношение долг/EBITDA находится на уровне менее 1,5х, производительность труда увеличилась на 13%. «Внедрение комплексной системы управления переводит компанию из уязвимой позиции в управляемую. И это очень важно для того, чтобы сохранять финансовую устойчивость, особенно сегодня», — заключила глава агрохолдинга.



Агрохолдинг «Лазаревское» - одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области. Основные виды деятельности — производство и переработка сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства. Поголовье свиноводческого комплекса насчитывает около 60 тыс. животных, фермы крупного рогатого скота — 3,5 тыс. голов. В агрохолдинг входит мясоперерабатывающий комбинат производительностью 10 тыс. т продукции в год.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

