Инфляция с 19 по 25 мая составила 0,07%

Вскоре на рынок начнет массово поступать отечественная плодоовощная продукция, что поспособствует снижению цен

С 19 по 25 мая инфляция в России составила 0,07% после дефляции 0,02% с 13 по 18 мая. С начала месяца к 25 мая цены выросли на 0,11%, с начала года — на 3,22%, по сравнению с прошлым годом — на 5,33%. Плодоовощная продукция с 19 по 25 мая подешевела на 0,1% (после снижения цен на 2,2% с 13 по 18 мая), в том числе томаты — на 3,6%. Выросли цены на лук — плюс 2,1%, свеклу — на 1,6%, капусту и морковь — на 1,3%, картофель — на 0,8%, огурцы — на 0,2% и яблоки — на 0,1%. Кроме того, за неделю подорожали сахарный песок — на 0,9%, сосиски и сардельки — на 0,4%, рыба — на 0,3%. Одновременно снизились цены на куриные яйца — на 2,2%, маргарин — на 0,5%, вареные колбасы, сливочное масло, рис — на 0,4%, свинину, ультрапастеризованное молоко и сметану — на 0,3%, сообщает Росстат.



Директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что динамика цен на овощи открытого грунта и картофель объясняется окончанием сроков хранения отечественного урожая прошлого года, что привело к увеличению импорта из южных стран. «Также уже начинает поступать отечественная ранняя продукция, в том числе и картофель. Но при его уборке большая доля ручного труда и, соответственно, продукт не дешевеет. Тем не менее, вскоре мы перейдем к более масштабному формату поставки ранней продукции», — прокомментировал Красильников «Агроинвестору». По его словам, сезонного снижения цен на овощи открытого грунта и картофеля стоит ожидать не ранее августа.



Неделю назад «Агроинвестор» писал, что традиционно весомый вклад в динамику потребительских цен вносит плодоовощная продукция. Минэкономразвития тогда отмечало, что томаты и огурцы стали самыми подешевевшими продовольственными товарами за период с 13 по 18 мая. По словам гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, в сезоне максимальные цены на огурцы фиксируются в феврале-марте, на томаты — в марте-апреле, а в апреле и мае соответственно цены на них начинают снижаться, что обусловлено структурой себестоимости тепличных овощей. «На рынок выходят теплицы, которые работают без досвечивания — их много, особенно в южных регионах, где достаточно солнечного света и тепло. Себестоимость производства без досвечивания гораздо ниже, чем с его использованием», — говорила Решетникова «Агроинвестору». Кроме того, сбор урожая в таких теплицах также приводит к усилению конкуренции на рынке.



