Совет Безопасности: конфликт на Ближнем Востоке создает риски продовольственной безопасности

Количество голодающих в мире может вырасти до рекордных 673 млн человек А. Гордеев / Ведомости

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, с одной стороны, создает риски продовольственной безопасности России, с другой — открывает долгосрочные перспективы для отечественных сельхозпроизводителей. Об этом говорится в комментарии заместителя секретаря Совета Безопасности Александра Масленникова, опубликованном на сайте Совбеза. Там отмечается, что для обеспечения продовольственной безопасности актуально наращивать сотрудничество с дружественными странами, прежде всего, с государствами ЕАЭС и БРИКС, в том числе создавая совместные продовольственные резервы.



Россия — одна из наиболее обеспеченных продовольствием стран. В последние годы достигнуты целевые показатели самообеспеченности по основным видам продовольствия, установленные Доктриной продовольственной безопасности, напоминает Масленников. Наша страна остается ведущим мировым экспортером пшеницы (20% мировых поставок) и подсолнечного масла (30%), значимым экспортером ячменя, кукурузы, свинины и мяса птицы. Кроме того, на Россию приходится примерно 20% мирового экспорта удобрений. При этом собственное производство удобрений и топлива позволяет контролировать себестоимость отечественного продовольствия, отмечает он.



«По предварительным оценкам, в основных экспортных отраслях растениеводства существенного роста цен не ожидается. Однако локальные колебания цен возможны в случае резкого диспаритета цен на внутреннем и мировом рынке готовой продукции», — говорится на сайте Совбеза. Иная ситуация с импортным продовольствием, например, на фоне логистических трудностей в мире могут дорожать фрукты, орехи, шоколад.



«Россия находится в достаточно сильной позиции для увеличения поставок продовольствия в страны Ближнего Востока, а также Азии, Африки и Латинской Америки. При этом на фоне дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил», — предупреждает Масленников.



Ближневосточный конфликт негативно влияет на глобальную продовольственную безопасность. Главный фактор риска — перекрытие Ормузского пролива, что уже привело к нарушению налаженных транспортно-логистических цепочек поставок продовольствия и сырья. По предварительным оценкам, в случае его блокировки в течение трех месяцев и более страны региона столкнутся с угрозой продовольственной безопасности.



«В последующем на обеспечение глобальной продовольственной безопасности негативное влияние будет оказывать масштаб повреждений в странах региона заводов по производству сельскохозяйственных удобрений, а также энергетической инфраструктуры по выработке сжиженного природного газа (СПГ), используемого при их производстве, — отмечает Масленников. — Европа также оказалась в уязвимом положении, поскольку одновременно столкнулась с исчезновением традиционного импорта из Персидского залива и невозможностью нарастить собственное производство удобрений из-за роста цен на газ». По оценке Европейской комиссии, затраты фермеров на агрохимию этой весной вырастут на 25-30%, что создает риски долгосрочной продовольственной инфляции внутри Евросоюза и снижения маржинальности сельхозпроизводителей.



Наибольший урон могут понести производители кукурузы: поскольку это самая «азотолюбивая» из базовых зерновых культур, резкое удорожание удобрений заставит часть производителей переключиться на сою. Кукуруза — основа мирового производства комбикормов и сокращение ее производства приведет к повышению себестоимости в животноводстве и птицеводстве. «Цены на свинину, говядину и мясо птицы отреагируют на текущий азотный кризис с лагом в шесть — девять месяцев. То есть "мясная" инфляция окажется видимой на полках супермаркетов к концу 2026 года», — считает Масленников. Кроме того, уязвимыми он называет высокотехнологичные тепличные хозяйства, в первую очередь в Северной Европе, а также пшеницу и рис. Хотя они требуют меньше удобрений, чем кукуруза, любые колебания их урожайности бьют по базовой продовольственной безопасности развивающихся стран, поясняет Масленников.



Дополнительный негативный фактор для обеспечения глобальной продовольственной безопасности — существенно возрастающая стоимость фрахта морских судов, влияющая на рентабельность агробизнеса. «Эксперты прогнозируют, что в случае сохранения динамики конфликта до начала лета урожайность основных сельскохозяйственных культур из-за дефицита удобрений может снизиться на 50%, что, соответственно, повлечет крупнейший за последние годы виток глобальной продовольственной инфляции, — отмечает Масленников. — Дефицит физических объемов продовольствия может сформироваться к третьему или четвертому кварталу 2026 года. В долгосрочной перспективе суммарные потери на глобальных продовольственных рынках могут составить от 0,5% до 2% мирового ВВП, что эквивалентно потерям в размере $0,7-2,2 трлн, а количество голодающих в мире может вырасти на 45 млн человек до рекордных 673 млн человек».



