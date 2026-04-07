Оптовые цены на минтай выросли на 35% за год

На Дальнем Востоке цены на минтай максимальные за последние пять лет

Согласно мониторингу ФГУП «Нацрыбресурс», средняя оптовая стоимость минтая с 30 марта по 5 апреля в основном регионе промысла на Дальнем Востоке составила 175 руб./кг, что на 34,6% больше, чем год назад и на 6,1% выше предыдущей недели. С начала года цены выросли на 22,4% — это самая выраженная динамика среди основных промысловых видов рыбы, пишет «Коммерсантъ». Росрыболовство связывает волатильность в первую очередь с высоким экспортным спросом со стороны азиатских стран, а также с сезонным характером промысла. По данным агентства, основными покупателями российской рыбы остаются Китай, Южная Корея, Нидерланды, Белоруссия, Япония, Казахстан, Нигерия.



Основным фактором роста цен аналитики «Нацрыбресурса» тоже называют экспортный спрос со стороны Китая. В аналитическом центре Рыбного союза также отмечают повышенный спрос на минтай потрошеный без головы (ПБГ) со стороны республики, что связывают со сложившейся конъюнктурой мирового рынка. По подсчетам аналитиков, сделанных на основе данных Главного таможенного управления Китая, экспорт минтая вырос на 55% год к году в натуральном выражении и в 2,1 раза — в денежном, до 77 тыс. т на сумму $120 млн. При этом текущие оптовые цены на минтай ПБГ на Дальнем Востоке самые высокие за последние пять лет, сообщил представитель союза «Агроинвестору». «Рыбаки переключаются (с филе минтая) на выпуск минтая ПБГ, что в ближайшие месяцы приведет к росту предложения и остановке роста цен на минтай ПБГ, а затем, возможно, и их снижению», — говорит представитель объединения.



При этом управляющий группой «Доброфлот» Александр Ефремов называет текущий рост цен на аномальным. По его словам, которые приводит «Коммерсантъ», март-апрель — высокий сезон лова: на рынок обычно выходит большой объем предложения, и цены снижаются. В этом году после китайского Нового года продукция, напротив, начала дорожать, прибавив 15-20%. Ефремов не исключает, что Китай увеличивает объем закупок минтая из-за событий на Ближнем Востоке, рассматривая дефицит продовольствия как один из возможных рисков.



По данным Рыбного союза, поставки российского мороженого филе минтая в Китай выросли втрое в натуральном выражении и в четыре раза в денежном, до 1,7 тыс. т на сумму $4,7 млн. В январе-марте общий объем поставок российской продукции из минтая на экспорт увеличился на 10-15% год к году в натуральном выражении. По оценке союза, сейчас такая продукция на экспорте достигла рекордных значений — минтай ПБГ торгуется по $2/кг. Там говорят, что высокий спрос на минтай в мире вызван комплексом причин: сокращением вылова, высокой долей мелкой рыбы (не подходит для производства филе) в уловах, повышением цен на треску из-за снижения квот на ее вылов. Введение Евросоюзом санкций против ряда российских компаний также привело к дефициту такой продукции на европейском рынке, добавляют в отраслевой организации. Дополнительно сказалось снижение выпуска продукции в США. «По подсчетам отраслевых аналитиков, при нынешней цене на минтай ПБГ стоимость филе минтая (в опте) на рынке ЕС будет выше $5/кг, что может привести к сокращению потребительского спроса, после чего цены на минтай войдут в понижательную фазу цикла», — говорят в союзе. При этом цены на минтай традиционно крайне волатильны: «дно» и «пик» цены за год могут разойтись на 70-75%.



По данным организации, с начала этого года по 30 марта вылов минтая уменьшился на 7% год к году. При этом в Рыбном союзе также обращают внимание на то, что в последнее время растет выпуск продукции глубокой переработки из минтая: рыбные наггетсы, филе минтая в панировке, шарики из сурими, высококачественные крабовые палочки. Это ответ на рост потребительского спроса на готовую к приготовлению и употреблению продукцию. Увеличение степени переработки сокращает долю сырья в себестоимости продукции и снижает зависимость розничных цен от волатильного мирового оптового рынка.



