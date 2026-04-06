Минсельхоз: нужно сократить сроки создания новых сортов и гибридов растений до двух-трех лет

Ускорить селекционную работу возможно благодаря совместным усилиям государства и ученых

Минсельхоз ставит задачу повысить скорость селекционной работы и сократить сроки создания новых сортов и гибридов до двух-трех лет. Об этом сообщила глава агроведомства Оксана Лут в ходе совещания, посвященного работе платформы предиктивной селекции на базе Тимирязевского геномного центра. Этот проект объединяет ученых НИИ и университетов из разных регионов страны. «Ключевая цель — сформировать платформу геномной селекции, которая позволит повысить скорость создания новых сортов и гибридов до двух-трех лет», — подчеркнула глава Минсельхоза (цитата по сайту агроведомства).



Разработка генетических маркеров и предиктивных моделей хозяйственно ценных признаков растений будет осуществляться с использованием создаваемой феномной и геномной инфраструктуры центра. «По 16 экономически значимым культурам уже выстраиваются системные, хорошо описанные коллекции, которые станут основой для дальнейшей селекции. Это не просто набор образцов, а тщательно подобранный и стандартизированный материал с определенным набором целевых признаков», — отметил директор центра Сократ Монахос.



Ранее сообщалось, что доля семян отечественной селекции в 2025 году составила 69,7% против 67% в 2024-м. Согласно Доктрине продовольственной безопасности, к 2030 году показатель должен вырасти до 75%. Однако, по словам Лут, Россия может достичь этого порогового значения по основным агрокультурам уже через два года. Об этом она говорила в ходе пленарного заседания выставки «Золотая осень — 2025». По словам министра, такие темпы возможны благодаря совместной работе регулятора и ученых, отметила Лут. «Наверное, с численными показателями мы справимся (достижение самообеспеченности по семенам в 75% через два года), главное понять, что внутри. Что-то, что внутри, будет соответствовать изменениям нашей природы и изменениям в экономике», — сказала Лут.



Тимирязевская академия представила концепцию геномного центра в ноябре прошлого года. Этот проект призван создать первую в России платформу предиктивной селекции, что позволит кратно ускорить процесс выведения новых конкурентоспособных сортов и гибридов важнейших сельскохозяйственных культур. В пресс-службе Тимирязевской академии тогда сообщали, что ученые вуза планируют ускорить селекционный процесс в три раза. «Результаты к 2030 году: ускорение селекционного процесса с шести до двух лет, повышение точности фенотипирования с 39% до 99%, технология производства продукции птицеводства без антибиотиков. Реализация этих инициатив позволит не только значительно повысить эффективность сельского хозяйства, но и укрепить продовольственную безопасность страны. К 2030 году планируется достичь важных стратегических показателей по всем заявленным направлениям», — говорится в сообщении академии. Исследования проводятся в рамках госпрограммы «Приоритет-2030». В том числе в рамках проекта ученые разрабатывают генетико-селекционную платформу, предназначенную для ускоренного создания отечественных гибридов овощных культур и рапса.



