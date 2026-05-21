Росстат второй раз в 2026 году зафиксировал дефляцию

Цены на тепличные овощи начали снижаться В. Лысов

В период с 13 по 18 мая в России второй раз с начала года была зафиксирована дефляция — она составила 0,02% против инфляции 0,07% неделей ранее, следует из данных Росстата. С начала мая потребительские цены выросли на 0,04%, с начала года — на 3,15%. В годовом выражении инфляция, по данным на 18 мая, составила 5,46%. Первый раз в этом году дефляция была зафиксирована в период с 28 апреля по 4 мая, тогда она также составила 0,02%.



По данным Росстата, с 13 по 18 мая выросли цены на сахар (плюс 0,7%), мороженую рыбу (плюс 0,4%), ржаной хлеб, макаронные изделия и вермишель (плюс 0,3%), вареные колбасы (плюс 0,2%), говядину, фруктово-ягодные консервы для детского питания и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (плюс 0,1%). Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2,2%, в том числе на огурцы (минус 0,9%), томаты (минус 8,6%) и бананы (минус 0,5%). Выросли цены на белокочанную капусту (плюс 3,2%), репчатый лук (плюс 2,4%), свеклу (плюс 1,6%), морковь (плюс 0,6%), картофель (плюс 0,3%) и яблоки (плюс 0,2%).



Также за отчетный период, по данным Росстата, снизились цены на куриные яйца (минус 2%), баранину (минус 1,3%), сливочное масло и гречневую крупу (минус 0,5%), свинину, пшеничную муку и пшено (минус 0,3%), полукопченые и варено-копченые колбасы, ультрапастеризованное молоко, сметану и печенье (минус 0,2%), куриное мясо, сосиски, сардельки, мясные и овощные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, кефир, творог, подсолнечное масло, маргарин, поваренную соль и черный чай (минус 0,1%).



Традиционно весомый вклад в динамику потребительских цен вносит плодоовощная продукция. Минэкономразвития также отмечает, что томаты и огурцы стали самыми подешевевшими продовольственными товарами за отчетный период. По словам гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, в сезоне максимальные цены на огурцы фиксируются в феврале-марте, на томаты — в марте-апреле, а в апреле и мае соответственно цены на них начинают снижаться. Это обусловлено структурой себестоимости тепличных овощей, объясняет она. «На рынок выходят теплицы, которые работают без досвечивания — их много, особенно в южных регионах, где достаточно солнечного света и тепло. Себестоимость производства без досвечивания гораздо ниже, чем с его использованием», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». Кроме того, сбор урожая в таких теплицах также приводит и к усилению конкуренции на рынке за счет большего товарного предложения и снижению цен.



