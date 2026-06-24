«Русагротранс»: экспорт пшеницы по итогам сезона может достигнуть 47,7 млн тонн

Цены физического рынка на прошлой неделе показали разнонаправленную динамику А. Гордеев / Ведомости

По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы в сезоне-2025/26 может достигнуть 47,7 млн т против 42,2 млн т в прошлом сельхозгоду. Ранее он оценивал потенциал вывоза на уровне 47 млн т. В том числе с 1 по 22 июня отгрузки составили около 1,55 млн т, по итогам всего месяца может быть вывезено 2,26 млн т (1,36 млн т в июне прошлого года).



Цены физического рынка на прошлой неделе показали разнонаправленную динамику, отмечают аналитики. В России и Украине продолжается умеренное снижение (-$1/т) на фоне приближения нового урожая. В США цены прибавили $5/т, поскольку состояние посевов хуже ожидаемого, во Франции и Германии — выросли на $2/т и $1/т соответственно из-за засушливой погоды. Фьючерсные цены показали постепенное снижение после подписания меморандума США и Ирана по Ормузскому проливу.



«Погодные условия продолжают негативно влиять на состояние посевов во Франции, Германии и других странах Юго-Западной и Центральной Европы, — говорится в сообщении центра. — Помимо ожидаемого сокращения валового сбора также возможно ухудшение качества, что повлияет на предложение мукомольной пшеницы. Экстремальная жара (до +40⁰ С) на текущей неделе во Франции может резко ухудшить состояние кукурузы».



Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из России с 24 по 30 июня останутся нулевыми. Они были рассчитаны исходя из индикативных цен: $233 за тонну пшеницы ($233,1 за предыдущий период), $218,3 — за тонну ячменя ($218,3), $231 — за тонну кукурузы ($229,3).



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