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Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России

Также увеличена оценка экспорта в этом сезоне

| Агроинвестор |

В новом сельхозгоду экспорт пшеницы будет ниже
В новом сельхозгоду экспорт пшеницы будет ниже

повысил прогноз урожая пшеницы в России в этом году на 2 млн т, до 88 млн т (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов). Валовой сбор в 2025-м ведомство оценивает в 90,3 млн т (91,1 млн т, согласно Росстату, без новых регионов). В том числе потенциальный урожай озимой пшеницы американское агроведомство оценило в 64 млн т, яровой — в 24 млн т. Средняя урожайность агрокультуры может составить 3,41 т/га — на 1% меньше, чем в прошлом году, общая площадь к уборке — 25,8 млн га (минус 2% к 2025-му).

«С момента выхода озимой пшеницы из состояния покоя количество осадков было преимущественно выше среднего. Умеренные и обильные майские дожди обеспечили равномерное и достаточное увлажнение для развивающегося урожая, — говорится в обзоре. — В результате, как показывает индекс NDVI, урожайность ожидается значительно выше средней. Озимая пшеница в южных регионах находится на стадии налива. В Центре и Поволжье в начале июня начался критический период формирования урожая, поэтому для более северных регионов выращивания озимой пшеницы крайне важно поддерживать достаточный запас влаги в почве в течение следующих двух недель».

При этом американские аналитики обращают внимание, что дождливая весна усложнила проведение посевной кампании, и темпы сева яровой пшеницы были ниже плановых. Поскольку оптимальные сроки сева проходят, аграрии рассматривают возможность ее замены другими культурами, в частности масличными или кукурузой, отмечается в обзоре.

Также повысил на 2 млн т, до 48 млн т, прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне-2025/26. Оценка вывоза ячменя увеличена на 400 тыс т, до 4,4 млн т, кукурузы — на 500 тыс. т, до 3,8 млн т. В целом отгрузки фуражного зерна в текущем сельхозгоду оцениваются на уровня 8,53 млн т. Прогнозы вывоза в новом сезоне остались без изменения: 47 млн т пшеницы и 7,975 млн т фуражного зерна. Потенциальный урожай последнего оценивается в 38,87 млн т (39,35 млн т в прошлом году). В том числе сбор кукурузы может составить 15,8 млн т (14,8 млн т в 2025-м), ячменя — 18,5 млн т (19,4 млн т). Их экспорт в сезоне-2026/27 американские аналитики прогнозируют на уровне 4 млн т и 3,7 млн т соответственно.

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