Экспорт пшеницы по итогам сезона может достигнуть 47 млн тонн

В июне за рубеж может быть поставлено 1,85 млн тонн пшеницы Т. Кулистикова

Аналитический центр «Русагротранса» повысил оценку экспорта пшеницы в мае с 3,06 млн т до 3,2 млн т за счет больших, чем предполагалось ранее, отгрузок в ЕАЭС. Прогноз на июнь составляет 1,85 млн т, в том числе за первые девять дней месяца было вывезено около 355 тыс. т. В целом экспорт пшеницы по итогам сезона может достичь 47 млн т и более в сравнении с 42,2 млн т в сезоне-2024/25. Ранее аналитики оценивали экспортный потенциал по итогам сезона на уровне 46,5 млн т, что станет третьим результатом после 2022/23 и 2023/24 сельхозгодов.



Биржевые котировки пшеницы и цены физического рынка на прошлой неделе продолжили падать под давлением приближения массового поступления на рынок зерна нового урожая, отметили аналитики «Русагротранса». Спекулятивные фонды в Чикаго за последнюю отчетную неделю активно продавали контракты на сельхозпродукцию, в первую очередь кукурузу.



Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из России с 10 по 16 июня остаются нулевыми. Они были рассчитаны исходя из индикативных цен: $233,1 за тонну пшеницы ($232 за предыдущий период), $219 — за тонну ячменя ($223,2), $228,4 — за тонну кукурузы ($226,1).



Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее говорил «Российской газете», что по итогам сезона отгрузки зерна на внешние рынки прогнозируются на уровне 60 млн т, включая 50 млн т пшеницы. Такие же ожидания у Минсельхоза. Российское зерно покупают более чем в ста странах. «Мы обеспечиваем примерно 20% глобального экспорта пшеницы», — отмечал Патрушев. По его словам, в этом году динамика поставок на внешние рынки достаточно позитивная: сейчас мы опережаем прошлогодние показатели и по объемам, и по выручке. Например, экспорт зерновых в денежном выражении вырос на треть, в том числе ячменя и кукурузы — почти вдвое.



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