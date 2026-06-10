разделы

реклама

журналы

Экспорт пшеницы по итогам сезона может достигнуть 47 млн тонн

В прошлом сельхозгоду отгрузки составили 42,2 млн тонн

| Агроинвестор |

В июне за рубеж может быть поставлено 1,85 млн тонн пшеницы
В июне за рубеж может быть поставлено 1,85 млн тонн пшеницы

Аналитический центр » повысил оценку экспорта пшеницы в мае с 3,06 млн т до 3,2 млн т за счет больших, чем предполагалось ранее, отгрузок в ЕАЭС. Прогноз на июнь составляет 1,85 млн т, в том числе за первые девять дней месяца было вывезено около 355 тыс. т. В целом экспорт пшеницы по итогам сезона может достичь 47 млн т и более в сравнении с 42,2 млн т в сезоне-2024/25. Ранее аналитики оценивали экспортный потенциал по итогам сезона на уровне 46,5 млн т, что станет третьим результатом после 2022/23 и 2023/24 сельхозгодов.

Биржевые котировки пшеницы и цены физического рынка на прошлой неделе продолжили падать под давлением приближения массового поступления на рынок зерна нового урожая, отметили аналитики ». Спекулятивные фонды в Чикаго за последнюю отчетную неделю активно продавали контракты на сельхозпродукцию, в первую очередь кукурузу.

Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из России с 10 по 16 июня остаются нулевыми. Они были рассчитаны исходя из индикативных цен: $233,1 за тонну пшеницы ($232 за предыдущий период), $219 — за тонну ячменя ($223,2), $228,4 — за тонну кукурузы ($226,1).

Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее говорил «Российской газете», что по итогам сезона отгрузки зерна на внешние рынки прогнозируются на уровне 60 млн т, включая 50 млн т пшеницы. Такие же ожидания у Минсельхоза. Российское зерно покупают более чем в ста странах. «Мы обеспечиваем примерно 20% глобального экспорта пшеницы», — отмечал Патрушев. По его словам, в этом году динамика поставок на внешние рынки достаточно позитивная: сейчас мы опережаем прошлогодние показатели и по объемам, и по выручке. Например, экспорт зерновых в денежном выражении вырос на треть, в том числе ячменя и кукурузы — почти вдвое.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Журнал

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026
Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2026
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы