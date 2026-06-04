ИКАР повысил прогноз урожая зерна

Экспортный потенциал по пшенице в сезоне-2026/27 оценивается в 47,5 млн тонн KUHN

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора пшеницы в этом году на 1,5 млн т, до 91,5 млн т, пишет «Интерфакс». В целом прогноз урожая зерна увеличен на 3 млн т, до 142,5 млн т. В том числе регионы «большого юга» (Южный и Северо-Кавказский федеральный округа), на которые приходится 70-75% российского экспорта пшеницы, могут собрать 38 млн т агрокультуры против 31 млн т в прошлом году. «Но, разумеется, впереди у будущего урожая и, как следствие, экспорта еще много рисков», — сказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Сейчас экспортный потенциал по пшенице в сезоне-2026/27 он оценивает в 47,5 млн т, всего зерна — в 63,7 млн т.



Ранее аналитическая компания «ПроЗерно» повысила прогноз урожая зерна на 2,6 млн т, до 137,4 млн т без учета новых регионов. В том числе прогноз сбора пшеницы был повышен на 1,2 млн т, до 89 млн т. Урожай ячменя прогнозируется на уровне 19,25 млн т. Корректировка связана с повышением оценки посевных площадей (они сократятся на 0,5 млн га, тогда как ранее предполагалось уменьшение на 1 млн га). Также улучшились ожидания по урожайности: она может стать «очень высокой» - 31,8 ц/га против около 31 ц/га в прошлом году, пояснял гендиректор компании Владимир Петриченко.



В конце мая аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы на 0,6 млн т, до 90,3 млн т. Корректировка была связана с тем, что «благоприятные запасы влаги продолжают поддерживать перспективы как озимой, так и яровой пшеницы». В частности, оценка сбора озимой пшеницы была увеличена на 0,3 млн т, до 67 млн т, яровой — также на 0,3 млн т, до 23,3 млн т. Оценка средней урожайности пшеницы повышена с 2,15 т/га до 2,2 т/га. В то же время прогноз площади сева яровой пшеницы был снижен с 10,7 млн га до 10,5 млн га из-за очень медленных темпов сева. В целом урожай зерновых, по прогнозу «СовЭкона», может составить 137,4 млн т. В том числе ячменя — около 18,3 млн т, кукурузы — 14,6 млн т. Экспортный потенциал зерна в новом сезоне аналитики оценивают на уровне 55,7 млн т, включая 46,3 млн т пшеницы.



Аналитический центр «Русагротранса» в мае оценивал урожай пшеницы в этом году на уровне 91-95 млн т. Сбор в 95 млн т возможен при благоприятных условиях, говорил в ходе Всероссийского зернового форума руководитель центра Игорь Павенский. По его словам, сокращение площадей яровой пшеницы в Центральном федеральном округе из-за медленного сева компенсируется высоким потенциалом урожайности озимой пшеницы.



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